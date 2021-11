Chile.- Boric afirma que Kast es el candidato del Gobierno de Piñera tras los posicionamientos de un ministro

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El candidato a la Presidencia de Chile por la alianza de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha asegurado que los posicionamientos del actual ministro de Educación, Raúl Figueroa, en favor del candidato conservador Jose Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre, evidencian que este último aspirante representa los intereses del actual Gobierno.



Boric ha asegurado que el apoyo de Figueroa demuestra que Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo el Gobierno, por lo que "lo van a defender con medios legales e ilegales". "Esto me parece mal, porque el Gobierno debiera ser de todos los chilenos y chilenas", ha dicho el candidato izquierdista, postura que ha sido reafirmada por su jefa de campaña, Izkia Siches, que ha resaltado que Boric es "el candidato de la gente".



La réplica desde el lado de Kast ha llegado de la mano de la ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Macarena Santelices, que ha subrayado que "Kast ha sido opositor al gobierno desde que no cumplió su programa" y que "son dueños de apoyar a quien quieran".



El apoyo público del ministro de Educación al candidato del Frente Social Cristiano también ha generado malestar en el Partido Socialista, que acusa al gobierno de "intervencionismo electoral", según el diario chileno 'La Tercera'.



"Las declaraciones del ministro de Educación son inaceptables, constituyen una intromisión cuando faltan muy pocas semanas para la segunda vuelta electoral", ha criticado el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.



También la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, ha afirmado que "un ministro tiene una labor de gestión pública en su cartera" y que "no es solo intervencionismo, sino que también es desidia de la labor electoral", mientras que el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, ha dicho que "no aporta mucho intervenir con opiniones cuando --el ministro de Educación-- tiene un cargo del Ejecutivo que es designado".