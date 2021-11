Chile: los cálculos de los 4 principales candidatos a 20 días de las elecciones presidenciales más reñidas de las últimas décadas

Hasta el momento, las encuestas, dan cuatro nombres como potenciales ganadores de la primera vuelta: José Antonio Kast (Republicano); Gabriel Boric (Convergencia Social); Yasna Provoste (Democracia Cristiana) y Sebastián Sichel (Independiente). EFE/Elvis González

El próximo 21 de noviembre se realizará la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Chile. Son siete candidatos y aún no existe certeza sobre la figura que se alza como favorito. La fotografía actual advierte que es el abanderado de extrema derecha José Antonio Kast y el candidato del Frente Amplio Gabriel Boric los que pasarían al balotaje. En tercer lugar, aparece la senadora miembro de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste. Sin embargo, en la profundización de resultados de los sondeos, se señala un particular escenario: ante la consulta de quien ganaría en una posible segunda vuelta, entre Provoste y Kast y Provoste y Boric, la actual senadora y ex ministra de Educación resultaría vencedora.

Yasna Provoste, la candidata de la centroizquierda y representante de la ex Concertación, coalición que gobernó Chile durante los últimos 30 años, marcha tercera en las encuestas de opinión publicadas hasta ahora en Chile. Sin embargo, los expertos electorales coinciden en que si ella logra pasar a la segunda vuelta, sería ella sin duda alguna la que se levante como presidenta ante cualquier oponente. La razón sería la suma de sectores de izquierda más extrema o de derecha más convencional, que se volcarían a apoyarla para evitar que triunfen los extremos.

José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha, es el candidato que más creció en las encuestas desde el comienzo de la campaña (REUTERS/Ivan Alvarado)

Lo cierto es que, hasta el momento, la mayoría de las encuestas señalan que José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha, pasaría a la segunda vuelta. En la segunda posición se ubica Gabriel Boric, quien ha perdido puntos en las últimas semanas, pero hasta ahora está segundo. Más atrás, Yasna Provoste, ubicada más en la centro izquierda y el oficialista Sebastián Sichel, el candidato independiente de la derecha que dejó el segundo lugar para estar posicionado, por estos días, en el quinto lugar después de Franco Parisi (Partido de la Gente), y escoltado por Marco Enríquez Ominami (Pro) y Eduardo Artés (Unión Patriótica).

Los analistas coinciden en que esta particularidad es por la gran cantidad de indecisos. En conversación con Infobae, el académico y ex ministro del Interior chileno, Francisco Vidal, “a Provoste le quedan tres semanas para alterar el pase a segunda vuelta de Kast y Boric, pero hay distancias y tendencias en las encuestas entre ella y Boric que todavía es muy alta, parecido a lo que pasa al otro lado entre Sichel y Kast, donde la distancia a favor de Kast también es considerable. Hay que esperar estas tres semanas y básicamente creo que el evento más importante que podría cambiar la situación es el último debate televisivo, que se realizará el lunes 15 de noviembre”.

El militante de la Democracia Cristiana (DC), afirma que “Boric tiene copada lo que es la izquierda más tradicional y por eso yo he sido crítico a mi candidata cuando trata de competir con Boric que es más de izquierda, porque la izquierda ya tiene dueño”, afirmando de paso que el candidato de Frente Amplio ya tocó techo en las encuestas por lo que no tiene mayor espacio en el que crecer.

Según su análisis, el escenario es distinto para su candidata a La Moneda. A su juicio, “el desafío de Provoste es poder convocar lo que pasó hace cinco meses atrás, cinco meses, no cinco años: la centro izquierda ganó las tres elecciones territoriales, 11 gobernadores territoriales de 16; 187 alcaldes y alcaldesas con primera mayoría, 33% de los votos de concejales que representan la primera fuerza política. Eso se desvaneció a raíz de la tontera de no haber tenido primarias legales. Y ese es el espacio de crecimiento de Yasna Provoste”.

Gabriel Boric, de la coalición de izquierda "Apruebo Dignidad", marcha segundo en las encuestas

Para lograrlo, dice Vidal, debe poner el acento “en aquellas cosas que le hemos regalado a Kast, porque está haciendo contacto con sentidos comunes de las clases medias e incluso del mundo popular”. A su juicio hay tres cosas que la candidata debiera considerar para avanzar: “Reivindicar el orden público como un valor esencial y una política progresista. El orden público es muy importante para los sectores populares. En segundo lugar, ver el tema de las migraciones, porque su incremento está afectando a los connacionales: la caridad empieza por casa. Un tercer tema que mi candidata debiera rectificar es que frente al sabotaje no hay diálogo posible, frente al sabotaje sólo hay que aplicar la ley y el derecho” afirmando que “tiene que dejar los eufemismos en la Araucanía. Con el sabotaje no se dialoga, al sabotaje se le aplica la ley”. Esto último, tras la serie de hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur del país, tras lo cual el gobierno decretó Estado de Excepción, por lo que las Fuerzas Armadas mantienen intervenidas cuatro comunas en el área.

Sobre el escenario que vive la derecha chilena, en donde hasta hace algunas semanas figuraba como líder el candidato ganador de la primaria en el sector Sebastián Sichel, pero que ahora es superado por el representante del Partido Republicano, Francisco Vidal afirmó que “aquí hay un tema más de fondo que es la descomposición de la política. Cuando tú no cumples los compromisos en la vida se descompone y en la política eso es ya algo tradicional (…) cuando no eres capaz de cumplir con tus compromisos eso solamente habla mal de ti, entonces lo que aquí ocurre si Yasna logra, salvo huidas importantes como la de Maya Fernández, o alguna base socialista, yo creo que todavía no ocurre eso, salvo que pase algo que es más viejo que el hilo negro, que es el concepto del Voto útil. Así como Sichel le decía a la derecha ‘voten por mí porque votar por kast es una pérdida de tiempo y el voto para mí es para derrotar a la izquierda’, podría ocurrir en estas tres semanas si se mantienen las encuestas como las que hemos conocido durante estos últimos días, que Boric apele al voto útil y diga ‘voten por mí para ganarle a Kast y no pierda su voto con Provoste’”. Ante este escenario, el académico cree que la gente tiene intención de votar pues “si no mejoramos con Provoste van a pasar a segunda vuelta Boric y Kast, y esto se vuelve una situación polarizante y en las situaciones polarizantes la gente tiende a participar”.

“En cualquier escenario de segunda vuelta gana, gana Provoste”

Yasna Provoste, candidata de Nuevo Pacto Social, marcha tercera en las encuestas, pero sería la favorita si logra pasar a segunda vuelta

En tanto para el gerente general de Empresas Golden, Wilfredo Araya, la presencia de Provoste en segunda vuelta “se da por la gran parte de indecisos que hoy día aparece en las encuestas que no votaría por alguien”. A su juicio, “están dadas todas las condiciones para que ella pueda ganar en un balotaje (…) ya que van a ir a votar eventualmente las personas que están inscritas y adicionalmente una porción de ciudadanos indecisos. Planteo esto porque los indecisos particularmente siempre van por el centro”, sitial en el que se emplaza la carta de la DC.

El analista explicó que “hay una parte importante de los indecisos -que según la última encuesta de Pulso Ciudadano alcanza el 10%- que no prefieren los extremos y es ahí justamente donde se genera la diferencia. En un eventual escenario, por ejemplo, entre Boric y Provoste, Boric representa un extremo importante apoyado por el Partido Comunista y que ahí finalmente votos importantes de la derecha y por qué no, de la ultraderecha también, como del centro se irían a Provoste justamente para evitar un extremo. El mismo escenario sería por ejemplo Provoste y Kast”.

Araya explicó que la abanderada debe mejorar en las encuestas, en las que figura en tercera opción, y para ello cuenta con potentes herramientas. De hecho, el experto le recomendó “lograr convencer por ejemplo a Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC) por el cuarto retiro del 10% de las pensiones. Ese escenario la podría posicionar en un liderazgo político no menor pues ambos están firmes en rechazar este retiro. Si hoy día aparece Yasna Provoste con ese liderazgo político que hoy día es muy carente y sea ‘el milagro de Provoste’ por decirlo de alguna manera, ese escenario podría posicionarla muy bien para que pueda pasar al balotaje (…) si llega a ocurrir un escenario de esa característica y pasa a segunda vuelta, en cualquier escenario de segunda vuelta gana”.

El candidato de la derecha oficialista chilena, Sebastián Sichel, fue quien más cayó en las encuestas desde el comienzo de la campaña (EFE/ Alberto Valdés)

Así, “el acuerdo político respecto al cuarto retiro es una oportunidad gigante para que pueda mostrarse y consolidarse en el liderazgo político, por lo menos para la opinión pública. Si lo tiene o no eso lo veremos cuando sea gobierno (…) pero para poder consolidarse en la opinión pública y la considere como tal, que sea capaz de cambiar esta visión de Goic y Montes podría ser una misión importante. Eso sumando a un discurso mucho más directo, porque cuando se la ha interpelado en situaciones particulares como respecto a su familia, no hay una claridad respecto a eso, no hay claridad sobre su postura, no responde y en la ciudadanía están atentos y lo resienten, porque no enfrenta”, sostuvo el analista.

Encuestas

El congreso se encuentra tramitando un proyecto de ley para regular las encuestas, que incluye información sobre sus financiamientos y otros aspectos de transparencia que no se aplican por ahora. La única restricción que señala la actual ley es que sólo pueden darse a conocer hasta 15 días antes de los comicios. Al respecto, Araya sostuvo que “en Chile las encuestas están bastante desprestigiadas no solamente porque por ejemplo en las últimas primarias presidenciales los resultados de ellas no fueron reales en comparación a los resultados obtenidos, a pesar que justo las dos últimas semanas en las que por ley no se pueden publicar, justo apareció Boric y justo apareció Sichel (…) (las encuestas daban por ganadores a Joaquín Lavín por la derecha y a Daniel Jadue por la izquierda) claramente las encuestas hoy en día por sí solas no son garantía de lo que realmente pudiera ocurrir”.

Otro elemento por analizar es la libertad de acción que dio el candidato de centro derecha a sus seguidores: “Sin duda Sichel con el discurso que dio desmarcándose de los partidos de derecha y en especial de la UDI, yo creo que hay una fuga importante de votos ahí. Ese gesto lo perjudicó más que lo benefició. El discurso de querer ser centro absoluto desconociendo a quienes le abrieron las puertas para poder participar de las primarias, definitivamente le costó bastante caro en especial desde la derecha más dura, en especial de la UDI, donde muchos se fueron a apoyar a José Antonio Kast”.

Por último, afirmó que “si analizamos las encuestas, claramente Hay un escenario no menor de, al menos en las últimas, donde surge la figura de una importante fuga de votos a Franco Parisi, que ha hecho bajar a Sichel. La figura de Parisi al menos en las redes sociales es que va a recibir una cantidad de votos no menor y podría, quizá no pasar al balotaje, pero sí que sea una fuga importante de votos y hacer daño. Sería un golpe bien duro para los otros candidatos”.

Según su análisis “Boric va a comenzar a bajar en las encuestas porque ya recibió bastante apoyo, pero en la prensa ha recibido bastantes cuestionamientos como por sus antecedentes académicos (…) de aquí en adelante va a empezar a caer en las encuestas en las próximas semanas, por lo tanto, ese voto de izquierda podría significar que se vaya a Provoste y por ahí podría rescatar algunos votos”, concluyó.

