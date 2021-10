Qué países de América Latina son los más afectados por las nuevas restricciones a viajeros en Estados Unidos según su vacunación

Viales de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca, Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson y Sputnik V se ven en esta imagen ilustrada tomada el 2 de mayo de 2021. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos modificará el criterio para el ingreso a su territorio. Se permitirá la entrada sólo a las personas que estén vacunadas con alguna de las seis fórmulas que ya aprobó la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De esta manera, podrán ingresar al país quienes tengan la pauta completa con alguna de las siguientes vacunas: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca (y su versión india, Covishield), Sinopharm y Sinovac.

Esto implica un golpe para quienes recibieron la vacuna rusa Sputnik V , ya que el inmunizante aún no ha sido aprobado por la OMS.

La falta del OK de parte de la agencia de la ONU afectará en particular a millones de personas de América Latina que quieran viajar a EEUU. En el subcontinente, varios gobiernos optaron por esta vacuna tras su aprobación en Rusia a principios de año, en un contexto de escasez y competencia global por los inmunizantes.

Hoy la Sputnik V se aplica en Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Según los datos publicados por la Organización Panamericana de Salud, actualizados al 8 de octubre, en América Latina fueron administradas hasta la fecha 20.057.404 dosis de Sputnik V.

Los datos muestran que Argentina es por lejos el país con el mayor número de personas vacunadas con Sputnik en la región: 15.706.299.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue el primer mandatario en aplicarse la vacuna rusa contra la COVID-19. (TWITTER @ALFERDEZ)

Es el mayor dato a nivel regional tanto en números absolutos como en porcentaje de la población vacunada, habiendo recibido la Sputnik V el 29 por ciento de los inmunizados con al menos una dosis.

Es decir que, mientras la vacuna no sea aprobada por la OMS o Washington no cambie sus normas de ingreso, casi un tercio de los argentinos vacunados no podrán viajar a Estados Unidos.

En cambio, en los países latinoamericanos que apostaron por una oferta de vacunas más diversificada que Argentina, el porcentaje de población vacunada con Sputnik es notablmenete menor.

Es el caso de México, un país que ya hasta la fecha recibió 8,4 millones de dosis de la vacuna rusa. Una cifra que representa apenas el 7,9 por ciento de las más de 105 millones de dosis administradas.

Después de Argentina, el segundo país que, en porcentaje, más vacunó con Sputnik V es Bolivia, con el 27% de vacunados que recibieron este inmunizante.

Nicaragua utilizó Sputnik V en el 40 por ciento de las vacunaciones. Sin embargo, en este caso el dato de vacunados -apenas 900 mil personas- es demasiado bajo para ser significativo.

A continuaciónl la situación en detalle de cada uno de los países que están aplicando la Sputnik V, según la información disponible en el portal de OPS y actualizada al 8 de octubre.

Cómo sigue el proceso de aprobación de Sputnik V

Este martes, la OMS dijo que podría autorizar el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus antes de finales del año en curso, si se firman los documentos legales necesarios en los próximos días.

La agencia sanitaria mundial había reanudado la semana pasada su proceso de revisión de Sputnik V, tras haberlo suspendido por la preocupación por las prácticas de fabricación en las plantas de Rusia y por la posibilidad de que la vacuna pueda producirse de forma consistente con el nivel necesario.

El presidente ruso Vladimir Putin apostó a Sputnik para aumentar su influencia geopolítica (Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Sputnik V fue la primera vacuna contra el COVID-19 aprobada en el mundo. Después de la tercera fase de ensayos clínicos, su eficacia se midió en 91,6 por ciento.

Inicialmente rodeada de escepticismo, la vacuna recibió un fuerte resplado en febrero de este año, después que los resultados de los ensayos de fase III publicados en la prestigiosa revista The Lancet mostraron que tenía un 91,6% de efectividad para prevenir el covid-19 sintomático y 100% de efectividad para prevenir enfermedades graves.

La vacuna, elaborada por el Instituto Gamaleya, fue autorizada en 70 países en todo el mundo, en los que viven más de 4.000 millones de personas. En total, más de 50 países realizaron a Rusia pedidos de Sputnik V. La vacuna también será producida en otros países, como Argentina, Brasil, China, India o Corea del Sur, que también la venderían en el extranjero.

