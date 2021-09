Una huelga en el puerto de Montevideo paralizó a 3.400 contenedores y dejó grandes pérdidas a Uruguay

El paro lo hizo el sindicato de trabajadores del puerto de Montevideo y eso quiere decir que los contenedores no se cargan, no entran, no se van. EFE/Raúl Martínez

Un paro de 72 horas en el puerto de Montevideo que comenzó el lunes al mediodía y se extendió hasta este jueves afectó duramente la actividad comercial en Uruguay. El paro lo hizo el sindicato de trabajadores del puerto y durante el mismo los contenedores no se cargaron, ni entraron, ni se fueron.

La detención fue total, a excepción de una guardia gremial para los contenedores refrigerados.

Los afectados fueron los exportadores, los importadores, las empresas tercerizadas, los propios trabajadores, el gobierno. Casi todos los que tienen que ver con mercadería en tránsito.

Al principio, fueron cientos de contenedores los que no se pudieron cargar. Este jueves ya sumaban cerca 3.400, según El Observador. Al menos dos barcos decidieron, en las últimas horas suspender su escala en Montevideo y seguir de largo.

El senador uruguayo Sebastián Da Silva informó sobre los dos barcos retirados a través de su cuenta de Twitter: “Dos barcos se fueron por el paro del puerto. Uno de ellos traía 200 contenedores refrigerados vacíos de los que se necesitan con urgencia. La producción, y la gente le agradecen al Pit Cnt y al Frente Amplio (que son lo mismo) por este enorme aporte al Uruguay”.

¿Por qué pararon? Por un desacuerdo en un convenio colectivo entre trabajadores de las terminales portuarias Katoen Natie y Montecom. Además, el sindicato portuario rechazó la concesión que acordó el gobierno con Katoen Natie, que maneja una duración de 50 años más a partir del momento en que termine la concesión actual en 2031.

Por esta decisión es que Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior y ex ministro de Transporte y Obras Públicas, ha sido interpelado en la última semana por el partido opositor, el Frente Amplio. Incluso, han presentando una denuncia penal porque entienden que el acuerdo entre la empresa portuaria y el gobierno tiene “apariencia delictiva”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a la prensa que el paro que realizaron los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata “es un golpe al hígado de la economía nacional”.

“Uruguay no puede darse el lujo de perder días de exportaciones en el puerto, sobre todo con el conflicto que hay vinculado a la falta de contenedores”, agregó Delgado.

Expresión artística cedida por la empresa belga Katoen Natie que muestra una imagen diseñada de cómo quedará la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo luego de finalizadas las obras que llevará a cabo la empresa belga, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Katoen Natie

“Como hay una demanda tan grande de contenedores, donde Uruguay es víctima de esta situación que está pasando en el mundo, y, además de esta situación, los días que puede trabajar no trabaja, algunos negocios incluso corren riesgo porque todos los mercados se vuelven más exigentes”, continuó y etiquetó esta medida tomada por los trabajadores como de “un riesgo enorme”.

Por otro lado, el presidente del INAC (Instituto Nacional de Carnes) Conrado Ferber, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para informarle sobre el impacto que tiene, y que tendrá, el paro de los trabajadores del puerto.

Ferber afirmó en rueda de prensa que “todo el trabajo de los uruguayos dale, en definitiva, por el puerto” y que, por eso, “un paro de este nivel, por tres días, resulta incomprensible. Agregó que “la verdad está afectando el trabajo de otros uruguayos, se trata de mercadería muchas veces perecedera, estamos sobreviviendo a dos años muy duros que en definitiva tuvo el país, (…) hoy es perentorio recuperar las fuentes”.

El problema, según Ferber, no es que se vaya a perder la carne, uno de los productos que más exporta el país. Lo que sucede es que la mercadería va a llegar tarde a los clientes y eso quiere decir que los contratos no se van a estar cumpliendo. “No quiero ponerle un valor económico, pero cualquiera que sabe que entregar una mercadería a un cliente es fundamental, todo esto enlentece más, genera más problema y, obviamente, repercute a nivel de la industria porque si no hay contenedores no se puede trabajar con normalidad”, agregó.

Uruguay es un país con fama de cumplir con sus compromisos y sus plazos y este tipo de medidas dañan fuertemente esa reputación. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Uruguay es un país con fama de cumplir con sus compromisos y sus plazos y este tipo de medidas dañan fuertemente esa reputación. Está “el prestigio del país de cumplir con sus compromisos de las empresas no se puede dejar de lado”, dijo Ferber.

A todo aquello, el director de ANP (Administración Nacional de Puertos) dijo a Telemundo que lo que sucedió con el paro es un daño importante a la economía nacional. Hizo referencia a una “distorsión enorme” causada por los productos que estaban prontos y no pudieron salir y por aquellos que tenían que ser descargados y no pudieron ingresar al país.





