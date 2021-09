Polémica en Chile: ministros retiraron adelantos de sus fondos de pensión a pesar de que se opusieron públicamente a la ley que los habilitó

El Palacio La Moneda, sede central del gobierno chileno. EFE/Alberto Valdés

Una nueva polémica estalló al interior del Gobierno de Chile luego de que altos funcionarios reconocieran haber retirado fondos desde sus AFP a pesar que se oponían públicamente a esta política.

Desde el estallido de la pandemia en 2020 Chile, ha aprobado tres retiros excepcionales de dinero desde las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) debido a la crisis sanitaria y económica. El primero de estos ocurrió el 30 de julio del 2020, el segundo desde el 10 de diciembre del 2020 y el tercero entró en vigencia el 28 de abril del 2021.

Los retiros se realizaban mediante internet sin necesidad de recurrir a una sucursal, y solamente introduciendo los datos personales de cada afiliado. Solo se podía extraer el 10% de los fondos en cada retiro y el gobierno chileno siempre estuvo en contra de estas medidas.

El escándalo se inició luego que Rodrigo Cerda, el ministro de Hacienda de Chile, admitiera haber hecho uso del primer retiro de fondos desde las AFP. La revelación cayó como una bomba en la política nacional porque esta autoridad es actualmente uno de los principales opositores a esta política.

El ministro explicó a RadioBioBío que “en ese momento yo no estaba en el Gobierno y lo pude hacer. Uno lo que pensaba es que esto era una política completamente transitoria. Pero después cuando uno se da cuenta que cuando empiezan a ocurrir más cosas, uno se preocupa de sus propios fondos de pensiones”.

El ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Cerda. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo

A pesar de haber realizado el primer retiro desde las AFP el ministro Cerda volvió a reiterar su postura en contra de esta política, apuntando al proyecto del cuarto retiro que actualmente se tramita en el Parlamento. Según sus palabras esta iniciativa podría generar una baja en las pensiones. “En las personas que hayan hecho tres retiros, habrá una caída de sus pensiones en un 40%”, Cerda.

Pocas horas después de esta revelación una segunda autoridad de gobierno admitió haber realizado uno de los retiros. Este fue el caso de la ministra de Medioambiente Carolina Schmidt quien sostuvo que “yo –al igual que todas las personas– tengo mi plata en las AFP. Hice un retiro” y que “lo hice porque necesitaba, una emergencia”.

Schmidt aprovechó la oportunidad para rechazar un cuarto retiro de fondos de AFP porque es “una mala política pública”.

“Lo que estamos haciendo hoy día es generar una inflación que termina comiéndose la plata de quienes más lo necesitan”, manifestó Schmidt, agregando que estos retiros se comprendían “cuando había una urgencia” sanitaria y económica.

Otras autoridades involucradas

La ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Luego que estas dos autoridades revelarán que hicieron uso de sus fondos de las AFP, poco a poco otros personeros de gobierno admitieron haberlo hecho. Este fue el caso de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell quien actualmente integra el comando del candidato presidencial de derecha Sebastián Sichel.

Martorell explicó que hizo uso de un retiro porque había una “situación familiar” de por medio. “Yo hice un retiro del 10%, sólo uno y lo hice por una situación familiar, una enfermedad familiar”, dijo la ex subsecretaria

La ex subsecretaria agregó que le parece una “mala señal” hablar de los retiros sino se conversa primero cómo devolver estos recursos a las personas. “Me parece, insisto, la mala señal de hablar de los retiros versus la importancia de hablar de cómo vamos a devolverle a las personas los fondos y cómo vamos a darle pensiones dignas”, dijo Martorell.

Otro político chileno que admitió el uso de estos retiros fue el ex ministro de Defensa Mario Desbordes. El ex candidato presidencial explicó que realizó el segundo y el tercer retiro porque “tengo que pagar cosas”.

“Terminó la primaria y me reinstalé en mi oficina de abogados. Estoy lleno de posibles buenos clientes pero en estos dos meses los ingresos por supuesto no son lo que uno esperaría. Yo hice recién dos retiros, el segundo y el tercero. Y lo hice porque tengo que pagar cosas. La realidad mía la puede estar viviendo mucha gente”, dijo el ex diputado.

En la actualidad el proyecto del cuarto retiro de fondos desde las AFP fue despachado por la Comisión de Constitución y se espera que este martes 28 de septiembre sea discutido por el pleno de Diputados y Diputadas.

SEGUIR LEYENDO: