Ex ministro de salud chileno asegura que la variante delta de COVID-19 “se volvió buena persona”

El ex ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich. EFE/Alberto Peña/Archivo

Un ex ministro de Salud de Chile desató una nueva polémica en el país tras asegurar que la variante Delta del coronavirus “se volvió buena persona” por la baja letalidad que presenta este virus.

Todo nació en las últimas horas cuando las autoridades sanitarias informaron que Chile ha registrado 2.300 casos de variante Delta, y que el 82% de estos contagios fueron comunitarios.

Según la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, “hemos tenido variante Delta en todo el país. Hay casos activos en todas la regiones, salvo en la región de Magallanes”, y que “más del 60% de los casos son personas que tienen entre 15 y 44 años. Son personas jóvenes, por eso el llamado a cuidarse”.

Frente a esta realidad es que el ex ministro de Salud Jaime Mañalich decidió participar en este debate, y aseguró que “estamos hablando de una variante que tiene una letalidad inferior a 1%, 0,8%” y que por esto mismo “la variante Delta, usando una palabra que me hizo muy famoso y se me criticó mucho, parece ser más buena persona”.

Jaime Mañalich es un médico y político chileno de larga trayectoria. Fue ministro de Salud desde el 13 de junio del 2019 hasta el 13 de junio de 2020, fecha en la que renunció a su puesto debido a las consecuencias de la primera ola de coronavirus en Chile. Tras su salida fue reemplazado por el actual jefe de la cartera sanitaria, Enrique Paris.

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich junto al presidente de Chile Sebastián Piñera.

Las palabras en este tono de Jaime Mañalich no son nuevas. En marzo del 2020 cuando el coronavirus ingresaba a Chile, Mañalich declaró que consideraba “completamente insensato e innecesario” la cuarentena total decretada por un grupo de alcaldes.

Y frente a esto sostuvo por primera vez “¿qué pasa si este virus muta hacia una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los casos de coronavirus antiguos. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Es otro escenario”.

El estilo de Mañalich al inicio de la pandemia desató una serie de críticas en su contra. Por ejemplo para Rafael González doctor en física y profesor de la Universidad Mayor “cuando un ministro de Salud da tantas declaraciones desapegadas de evidencia científica, y teniendo por primera vez un ministerio de ciencias, los científicos habríamos esperado un mejor posicionamiento de la ciencia en esta emergencia”.

Por estos días el ex ministro de Salud prepara su candidatura al Senado chileno representando a la Región Metropolitana.

Una posible alza de casos para Chile

Un sanitario revisa el estado de un paciente afectado por la covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Para Jaime Mañalich Chile fue víctima de “una segunda ola, producida por una mutación, un cambio genético, que fue la variante Gamma, de Brasil, y que llegó a Chile en el mes de enero de este año y produjo un segundo brote muy violento”.

Sin embargo frente al avance del virus Delta Mañalich manifestó que “toda la evidencia mundial apunta a que nosotros deberíamos estar experimentando un tercer brote por la variante Delta”.

Lo que llama la atención del ex ministro en ambos casos es que “teniendo ya casi nueve semanas de circulación comunitaria, o sea nos contagiamos dentro de Chile, de la variante Delta, este brote ha sido como más leve”, porque “con ocho semanas en los brotes anteriores, ya estábamos con una cantidad de casos tremendos”.

De todas maneras Mañalich adelantó que es posible que en los próximos 15 días Chile viva un alza de las hospitalizaciones y un aumento “muy discreto” en los fallecidos. “Estoy seguro que en los próximos 15 días o tres semanas vamos a tener un aumento de casos, un aumento leve de las hospitalizaciones, y un aumento muy discreto en los fallecidos. Eso es lo que uno puede especular”, sostuvo Mañalich.

Este miércoles 22 de septiembre Chile registró 526 contagios de coronavirus mientras que los casos activos se alzaron a los 3.297. Se reportaron 5 fallecidos por covid-19 en las últimas 24 horas lo que sitúa la cifra total de muertos a los 37.379. Los pacientes que actualmente se encuentran internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 429 y los conectados a ventilación mecánica invasiva son 319.

