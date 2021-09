La Justicia de Bolivia rechazó procesar en calidad de ex presidenta a Jeanine Áñez (FOTO: EFE)

La Justicia de Bolivia rechazó este jueves un recurso presentado por la ex presidenta Jeanine Áñez para ser procesada en un juicio de responsabilidades y no ante la Justicia ordinaria al reclamar que se considerase su calidad de ex mandataria.

La Sala Penal Segunda del Tribunal de la Paz descartó esta opción, según recoge el periódico boliviano ‘Los Tiempos’, mientras el equipo de la ex presidenta denunció que la justicia en el país sudamericano “está sometida al poder”.

A través de un mensaje en el perfil de Twitter de Áñez, ella y su defensa manifestaron su desacuerdo con la decisión de la Justicia boliviana y denunciaron que es “víctima de violencia procesal y política”, al tiempo que lamentaron que la ex presidenta siga “detenida sin delito”.

Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, en lo que se ha denominado caso ‘golpe de Estado’.

El mensaje publicado por el equipo de trabajo de la ex mandataria en su red social Twitter

En el marco de este caso, la ex presidenta tiene abiertos varios procesos, algunos por la vía ordinaria de la Justicia, mientras el Gobierno de Bolivia ha impulsado cuatro juicios de responsabilidades

La ex mandataria intentó suicidarse a mediados de agosto, en pleno deterioro de su estado de salud, según denunció su círculo más cercano.

La reclusión de Áñez ha estado marcada por sus afecciones de salud y su insistente pedido de un beneficio procesal.

El director del Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, informó en septiembre que la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez fue sancionada con tres días sin visitas por no haber asistido a una audiencia virtual.

La ex presidenta Jeanine Áñez ha tenido complicaciones de salud durante su reclusión

Laura indicó que la sanción se fue impuesta por “haber obstaculizado” la audiencia al no asistir sin justificación y ha asegurado que se le había notificado sobre la misma, según recoge el medio boliviano La Razón.

Áñez había pedido no asistir a la audiencia al no encontrarse bien por motivos de salud, si bien una revisión concluyó que la ex presidenta se encontraba “estable” y podía acudir a la cita.

Así, la sanción, emitida por la directora de la cárcel de Miraflores, Maribel Barrenechea Zambrana, arrancará este mismo miércoles, si bien se permitirá el acceso a los abogados y los médicos de la ex mandataria.

Por su parte, la defensa de Áñez ha lamentado que “el término estable es cómodo para validar todo tipo de abusos”. “En realidad nunca se refleja que (la ex presidenta) esté bien de salud”, dijo.

(Con información de Europa Press)

