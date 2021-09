La Unión Europea agregó a Chile a su lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico

Pasajeros con mascarillas frente a los mostradores de la aerolínea Air Europa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid, España (REUTERS/Susana Vera/Archivo)

El Consejo de la Unión Europea agregó este jueves a Chile, Ruanda y Kuwait a su lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la Unión Europea por placer y no solo por motivos esenciales, mientras retiró a Moldavia y Bosnia-Herzegovina, que vuelven a tener restricciones.

Chile es el segundo país latinoamericano en entrar en el listado europeo después de que Uruguay lo hiciese en la última actualización, el pasado 9 de septiembre, cuando el Consejo sacó de la lista a seis países, entre ellos Japón.

Al repertorio actualizado aprobado este jueves por el Consejo, institución que representa a los países de la UE, no ha regresado Estados Unidos, a pesar de que Washington anunció esta semana que retirará las restricciones de viaje para los ciudadanos europeos vacunados.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los estados miembros, pero la institución advierte de que un estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

Una pasajera con mascarilla protectora camina por el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, Italia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

No obstante, deja la posibilidad de que los estados miembros retiren la restricción temporal para viajeros completamente vacunados, aunque vengan de esos países considerados no seguros desde el punto de vista epidemiológico.

En la lista de países seguros en la que hoy entró Chile, desde los que se permiten viajes de placer están también Australia, Canadá, Jordania, Kuwait, Nueva Zelanda, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Uruguay y China, pero éste último sujeto a confirmación de reciprocidad.

Además de a esos países, el Consejo recomienda que las restricciones de viaje también deberían levantarse gradualmente para las regiones administrativas especiales chinas Hong Kong y Macao, así como para Taiwán.

Para decidir qué países entran en la lista se tienen en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta general al COVID-19, así como la fiabilidad y disponibilidad de la información.

Para los ciudadanos de los países que figuran en ella, cada estado miembro decide si imponerles o no una cuarentena a la llegada a su territorio.

(Con información de EFE)

