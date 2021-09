Sologamia: una modelo brasileña se casó consigo misma para promover el “amor propio”

La modelo Cris Galêra se casó afuera de una iglesia en Sao Paulo Foto: Instagram Cris Galêra

Cris Galêra, una voluptuosa modelo de lencería e influencer de Brasil, se casó recientemente a las afueras de una iglesia católica en São Paulo en nombre del “amor propio”.

“No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación”, dijo Galêra a The Post sobre su boda para uno. “Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”.

Para la ceremonia en solitario, Galêra lució un vestido blanco con un “escote asesino” que hacía alarde de sus mejores rasgos. Incluso lanzó un arreglo floral en celebración.

La modelo habló con The New York Post y contó por qué decidió casarse consigo misma.

Cris es una influencer de Instagram y modelo que no le teme a posar ligera de ropa. Foto: Instagram Cris Galêra

Ella revivió una tendencia llamada sologamia, en la que las personas solteras se casan con el espíritu de no necesitar una pareja para encontrar la felicidad.

“A la mayoría de la gente le encantó y lo encontró interesante. Creen que estoy bromeando, ¡pero en realidad me casé conmigo! Y algunas mujeres dijeron que harán lo mismo”, dijo Galêra, y agregó que ha sido cortejada por “miles”de hombres en Instagram que se han ofrecido a casarse con ella.

“Gracias, amigos, pero pasará”, dijo la modelo.

La mujer dice que se irá de luna de miel a París Foto: Instagram Cris Galêra

Galêra admitió que los problemas de relaciones anteriores la llevaron a seguir adelante con sus recientes nupcias, diciendo: “Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias (mujeres) al mismo tiempo”.

“Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad”, reiteró.

Después de todo, Galêra dejó una pequeña ciudad en Brasil para triunfar como influencer en São Paulo hace algún tiempo, y parece que le va bastante bien por su cuenta.

La modelo atrevida, que no es tímida a la hora de posar desnuda, dice que tiene la mente abierta para algún día encontrar su otra mitad.

“Nunca me divorciaré de mi misma, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo”, dice la modelo

La inusual boda de la modelo entra en una tendencia conocida como la sologamia, personas que deciden tener se a sí mismos como pareja afectiva. Foto: Instagram Cris Galêra

A pesar de que algunos llaman a la boda de Galêra un truco para llamar la atención, la novia no puede escuchar las críticas sobre sus propias campanas de boda.

“¡Las ofensas y críticas no me alcanzan! ¡Cuando estás feliz, nada te sacude, nada te afecta!”, resaltó.

Galêra, que se va de luna de miel a París y Londres en noviembre, confía en lo que vendrá después de esa fase amorosa del matrimonio.

La modelo dice que no se cierra al amor por otra persona, pero que siempre pondrá primero el amor por sí misma. Foto: Instagram Cris Galêra

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”, afirmó la recién casada.

