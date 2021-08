Fuerte enfrentamiento a las afueras de la cárcel donde se encuentra Jeanine Áñez tras la negativa de otorgarle la prisión domiciliaria

Fuerte enfrentamiento a las afueras de la cárcel donde se encuentra Jeanine Áñez

El director de Régimen Penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, descartó este miércoles que la ex presidenta Jeanine Áñez vaya a ser trasladada de las instalaciones en las que se encuentra después de que su familia manifestó su preocupación por el estado de salud de la dirigente.

Limpias aseguró que se permite el ingreso de abogados, familiares y médicos para visitar a Áñez y que la misma ex mandataria manifestó “en una nota” sentirse “segura y estable” en el lugar.

Descartaron la prisión domiciliaria para ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez

Frente a las denuncias de un trato privilegiado a la detenida, señaló que ha dispuesto un ambiente específico para ella por su situación y deterioro de salud. Explicó que la familia habilitó el espacio de Áñez con permiso de la autoridad penitenciaria.

Este miércoles participantes de distintas manifestaciones a favor y en contra de la ex presidenta de Bolivia se enfrentaron en las afueras de la cárcel de Miraflores donde Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo, acusada de distintos delitos en el marco del caso ‘golpe de Estado’.

Una movilización de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que apoyaba que Áñez para que enfrente las acusaciones en su contra en libertad y otra que demandaba justicia por los muertos en los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019, coincidieron en las puertas de la prisión de Miraflores, en La Paz.

El director general del Régimen Penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias. (FOTO: EFE)

Ambas protestas protagonizaron enfrentamientos que incluyeron el lanzamiento de objetos y golpes, mientras la Policía en el lugar respondió tarde para frenar las agresiones, según informó el medio boliviano ‘La Razón’.

Al menos una persona resultó herida por los disturbios derivados de las marchas, que, hasta su llegada a los alrededores de la cárcel habían transcurrido de forma pacífica.

La manifestación a favor de que Áñez enfrente su proceso judicial en libertad fue convocada después de que el pasado fin de semana la ex presidenta intentara suicidarse. La ex mandataria también ha dicho que no tiene ganas de vivir y dijo estar preocupada por los medicamentos que se le suministra en prisión.

Manifestaciones a favor y en contra de la ex presidenta de Bolivia se enfrentaron en las afueras de la cárcel de Miraflores

Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.

Esta semana la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia expresó su preocupación por la ex presidenta transitoria e instó a que se garantice su derecho a la salud tras conocer que intentó suicidarse una cárcel en La Paz donde está recluida preventivamente.

“La UE en Bolivia escucha con preocupación las noticias sobre la ex presidenta Jeanine Áñez. Esperamos que las autoridades responsables hagan todo para garantizar su derecho a la salud integral, tanto física como mental”, reza el mensaje de la UE difundido en Twitter.

(Con información de Europa Press)

