El grupo IDEA expresó su “grave preocupación” por la salud de Jeanine Áñez

Los ex jefes de Estado del grupo IDEA expresaron este lunes su “grave preocupación” por las informaciones de un intentos de autolesión de la ex presidente boliviana Jeanine Áñez y denunciaron que la encarcelada política sufre una “falta de trato humanitario”.

Los 23 ex mandatarios firmantes, entre los que se encuentran el argentino Mauricio Macri, el colombiano Álvaro Uribe y el mexicano Felipe Calderón, entre otros, destacaron que Áñez “ejerció un gobierno de transición aceptado por la OEA y la Unión Europea” y sufre maltratos que, en caso de no ser corregidos, hacen responsable al gobierno boliviano “por la vida y la integridad personal” de la ex gobernante.

Áñez lleva cinco meses en detención preventiva en una cárcel en La Paz por el caso denominado “golpe de Estado” en el que se la acusa de supuesta sedición y conspiración.

La exmandataria transitoria salió esta semana a realizarse pruebas médicas a distintos hospitales por la hipertensión arterial y el síndrome ansioso depresivo que padece. El sábado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Áñez intentó “generarse una autolesión” y que presenta unos rasguños en los brazos, pero que ella está estable.

Los ex mandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas recalcaron que “frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante”.

En ese marco, instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, a la adopción de medidas cautelares y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva, para que se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana”.

Este domingo el Régimen Penitenciario reiteró que Áñez está siendo atendida en el penal, que está estable y que no se están vulnerando sus derechos.

La Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos expresaron su “preocupación” por la salud de la exmandataria, al igual que diputados de la oposición boliviana y expresidentes del país.

La Fiscalía presentó el viernes un requerimiento acusatorio en contra de Áñez para iniciar un juicio de responsabilidades por las muertes en dos regiones en la crisis de 2019, tras las elecciones fallidas de ese año. Dichos comicios fueron anulados en medio de denuncias de un fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, quien por su parte asegura que fue víctima de un “golpe de Estado”.

El comunicado completo de IDEA:

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresan su grave preocupación por las declaraciones del ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, a cuyo tenor la expresidenta Jeanine Añez “intentó generarse una autolesión en horas de la madrugada… , pero tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos”.

Estima de necesario, por ende, hacer presente ante dicho gobierno y los gobiernos democráticos de las Américas lo que es doctrina pacífica del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a saber, que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo”. Todavía más, como lo precisa la Corte Interamericana, “frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia, ... De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna”.

Sean cuales fueren las razones de la privación de libertad que hoy sufre la expresidenta Añez, que ejerció un gobierno de transición aceptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, la falta de trato humanitario que se hace manifiesta en su caso, de no ser corregida, sitúa al Estado boliviano y su gobierno en la condición de responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal de la misma, al encontrarse privada de libertad y sujeta a su autoridad.

En consecuencia, los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben la presente, instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, a la adopción de medidas cautelares y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva, para que se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana.

Los firmantes:

Óscar Arias S., Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Vicente Fox, México

Eduardo Frei R., Chile

Federico Franco, Paraguay

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad W., Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana A., Colombia

Jorge Tuto Quiroga R., Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Luis Guillermo Solís R., Costq Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

