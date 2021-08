Quién fue Omar Venturelli, el abogado asesinado en Chile durante la dictadura por el que Italia pide la extradición de tres militares

Omar Venturelli desapareció en octubre de 1973.

El último fin de semana Italia solicitó a Chile la extradición de tres militares condenados a cadena perpetua en Roma y eventualmente vinculados con el asesinato de dos de sus ciudadanos en el marco del Plan Cóndor.

La solicitud aterrizó en Chile luego que el máximo tribunal italiano anunciara la condena a cadena perpetua para el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, al suboficial Orlando Vásquez Moreno y al sargento Manuel Vásquez Chahuan.

Estos tres militares fueron condenados en ausencia por los asesinatos y posterior desaparición de los ciudadanos italianos Omar Venturelli y Juan José Montiglio, víctimas del Plan Cóndor, el cual fue ejecutado por las dictaduras de Sudamérica en las décadas de 1970 y 1980 contra opositores a sus regímenes.

La jueza Justicia Marta Cartabia confirmó la solicitud de extradición en contra de los condenados, que fue enviada a la embajada de Italia en Santiago.

El proceso en Italia se inició a fines de la década de los 90 cuando se presentó la denuncia de algunos familiares de desaparecidos, un año después de la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, tras las pericias del juez español Baltasar Garzón.

Quién fue Omar Venturelli

El ex fiscal militar Óscar Alfonso Podlech Michaud, quien habría estado detrás de las torturas de Venturelli.

Omar nació el 1 de febrero de 1942 en Chile y era un reconocido profesor de Pedagogía en la Universidad Católica de Temuco, una ciudad ubicada al sur del país en la región de La Araucanía.

Omar también era hijo de emigrantes italianos y fue un ex sacerdote y miembro del grupo “Cristianos por el Socialismo”. Su constante fe lo había conducido a la defensa de los derechos de los campesinos mapuches. Esto último provocó que el Obispo de Temuco, Bernardino Piñera, tío del actual Presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo suspendiera de sus funciones religiosas.

El 25 de septiembre de 1973, a solo días de producido el Golpe de Estado en Chile, fue detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco en donde se presentó voluntariamente.

Un día después, Venturelli fue trasladado hasta la Cárcel Pública de donde desapareció el 4 de octubre de 1973. La autoridad de la época aseguró que Venturelli fue puesto en libertad el 3 de octubre aunque los cercanos a la víctima aseguran que esto no es verdad. Se sospecha que la Fiscalía Militar liderada por el abogado Óscar Alfonso Podlech Michaud habría ordenado torturar y dirigir el destino de prisioneros políticos durante los primeros días de dictadura.

El 4 de octubre de 1973 Podlech firmó el oficio Nº 52 en donde se asegura que Venturelli fue dejado en libertad, pero sin saber nunca sobre su paradero real.

Hija valora la solicitud de extradición

Para María Paz Venturelli, la solicitud de Italia para extraditar a su territorio a los tres militares chilenos “es un hecho absolutamente histórico, que podría tener por fin consecuencias reales”.

“En Chile están cambiado las cosas, cambiaron el año pasado y están cambiando ahora y puede ser que esto signifique que la petición pueda tener realmente una consecuencia. Son personas mayores, porque han pasado muchos años y por lo tanto no se si será posible que den la extradición por diversas razones, pero hay otras formas también para dar una ejecutividad a esta solicitud de la ministra”, aseguró Venturelli.

Al ser consultada sobre si los condenados han cooperado o no con la justicia, Venturelli respondió que “sabemos perfectamente que estas personas no tienen ningún interés en colaborar con la justicia de ninguna forma, como se ve en el hecho de ni siquiera hayan intentado recurrir, porque dan por sentado que no va a pasar nada” y que “esto es una señal de que algo ha cambiado realmente, lo más importante, porque la impunidad es una de las razones fundamentales por las que pasan estas cosas”, dijo la mujer.

“Lo más importante va a ser ahora cómo reacciona el Gobierno chileno para ver si realmente algo ha cambiado de verdad”, dijo, para añadir además que “hay que estar pendientes de las negociaciones entre los dos países”, finalizó María Paz.

