La ex Concertación chilena elige a su candidato a presidente

Los precandidatos presidenciales que competirán en la consulta ciudadana de este sábado.

Una vez más Chile está citado a las urnas. Este sábado, los votantes podrán elegir al representante del bloque de la Unidad Constituyente que competirá en la primera vuelta presidencial de este año.

El bloque de la Unidad Constituyente es una extensión de la ex Concertación chilena que gobernó al país durante la transición a la democracia desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet, a finales de los 80. Hoy este pacto está integrado por la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR), el Partido Socialista (PS), más el Partido Liberal (PL) y el movimiento Nuevo Trato.

En la consulta ciudadana de este sábado compiten la ex ministra y actual senadora de la DC Yasna Provoste, la ex ministra del PS Paula Narváez, y el ex subsecretario y ex ministro del PR, Carlos Maldonado.

Las votaciones de este sábado partirán a las 9 AM de esta jornada con la instalación de las mesas que funcionarán hasta las 6 PM.

La particularidad de esta elección es que se hace sin la organización del Servicio Electoral chileno (Servel) que organizó las primarias del mes pasado en las que no participó la Unidad Constituyente. Por lo tanto son los mismos partidos los que deben sustentar económicamente el proceso y fijar a vocales y locales de votación, que en algunos lugares solo será uno.

Por esto es que podrán votar todos los militantes DC, PS, PPD, PR y PL a noviembre de 2020, y todos quienes a esa misma fecha no tenían afiliación política y ya tenían 18 años cumplidos.

Para que un votante sepa dónde votar es necesario saber cuál es la circunscripción electoral a la que el elector pertenece. Esto se puede averiguar desde la página del Servel ingresando su Rol Tributario Único (RUT). Una vez obtenida esta votación se deberá ingresar al sitio www.consultaciudadana2021.cl e ingresar la región y comuna para saber la información sobre el local de votación al que se debe recurrir.

Quiénes competirán

Carlos Maldonado

El precandidato Carlos Maldonado.

Carlos Maldonado es un abogado y político chileno que lidera el PR desde el 2018. Su infancia la desarrolló en la ciudad de Valparaíso. Su padre fue un dirigente sindical que jubiló como empleado de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

Maldonado estudió para ser abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y a los 20 años decidió formar parte del PR, en donde llegó a ser presidente de las Juventudes Radicales de la Región de Valparaíso.

En 1989 fue contactado por el senador electo Carlos González Márquez quien le ofreció ser jefe de su gabinete.. En 1994 se radicó en Santiago donde junto a otros abogados levantó una oficina en el centro de la capital, para luego sumarse al nuevo Partido Radical Social Demócrata (PRSD).

El 2006 Maldonado fichó como subsecretario General de Gobierno en el primer mandato de la presidente Michelle Bachelet, siendo así el primer radical en ocupar un puesto en La Moneda.

Yasna Provoste

La senadora Yasna Provoste.

Yasna Provoste Campillay es presidenta del Senado chileno y nació en la ciudad de Vallenar, al norte de Chile, el 16 de diciembre de 1969. Forma parte de la etnia diaguita y milita en el partido de la DC desde los 14 años.

Su carrera en la política se inició como presidenta del Centro de Alumnos tanto en su liceo como en la universidad. Al asumir el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Yasna fue designada directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, en la Región de Atacama, entre 1996 y 1997.

A inicio de octubre del 2004, Yasna asumió como Ministra de Planificación y Cooperación hasta el 2006, cuando es nombrada Ministra de Educación por la ex presidenta Michelle Bachelet, cargo que abandonó por decisión del Senado que hoy lidera, luego que se aprobara una acusación constitucional en su contra.

Hoy Yasna es una de las voces opositoras al gobierno de Piñera más respetadas de la política chilena. Las encuestas aseguran que es unas de las mujeres líderes y con mayor preferencia para llegar a La Moneda.

Paula Narváez

Una de las mujeres de confianza de Bachelet, Paula Narváez.

Paula Narváez Ojeda es psicóloga de profesión, madre de mellizas y “feminista por convicción”. Fue una de las mujeres más cercanas a Michelle Bachelet en su segundo mandato.

Sus estudios los desarrolló en el Colegio Inmaculada Concepción de dicha ciudad, ubicada al sur de Chile. Egresó como psicóloga en 1996 desde la Universidad Andrés Bello (UNAB) y posee un magíster en Economía y Gestión Regional desde la Universidad Austral.

Ingresó a la política cuando se hizo parte del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en la Región de Los Lagos, al sur de Chile. También se desempeñó como Secretaria Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo. Durante el primer gobierno de Bachelet se desarrolló como encargada regional de programación.

El 2010 viajó a India a estudiar inglés y el 2011 se trasladó a Estados Unidos a para realizar una pasantía en ONU Mujeres donde fue asesora en programa para América Latina y el Caribe. El 2014 Bachelet la designó como jefa de gabinete, mientras que el 2016 fue ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob).

En mayo del 2018 fue criticada por la Contraloría chilena debido contrataciones a honorarios y un eventual uso político de la imprenta de la Segegob para causas como la del movimiento “Aquí la gente” vinculados a No más AFP, y “Yo voto para botar”, contra la corrupción.

