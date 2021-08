Multaron en USD 26.000 a una modelo chilena que mostró cómo hizo una dieta de 30 días sin comer

Roxana Muñoz, la modelo multada en Chile.

Una conocida modelo chilena fue multada por las autoridades luego de que difundiera un polémico método para bajar de peso: una dieta extrema que consiste en dejar de comer por alrededor de 30 días.

Roxana Muñoz cuenta con más de 174 mil seguidores en Instagram. La multa de $21.000.000 (USD 26.648) fue confirmada este miércoles por la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud (Seremi), tras una serie de denuncias presentadas por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile.

La peligrosa dieta promovida en redes sociales por la influencer consiste en un ayuno sin alimentación por 30 días, en el que solo se puede beber agua. Este método de “desintoxicación” es conocido como “Water Fasting” y fue propuesto en su momento por el polémico “gurú” Loren Lockman.

Luego de una larga investigación impulsada por las autoridades, finalmente este miércoles se ratificó la multa emitida en primera instancia en enero en contra de la modelo por haber “engañado” al público.

“Está prohibida cualquier forma de publicación o propaganda referente a higiene, medicina preventiva o curativa y ramas semejantes que, a juicio del Servicio Nacional de Salud, tienda engañar al público o a perjudicar la salud colectiva individual”, se dice en el sumario contra Muñoz.

El sumario además recalcó los peligros y las consecuencias que este ayuno extremo puede tener en las personas, como “alteración del funcionamiento cognitivo; afectación de las hormonas del estrés; riesgo a la inmunidad; paro cardiorrespiratorio, entre otros”.

Muñoz dio a conocer al país este peligroso método por primera vez en agosto del año pasado, provocando la indignación y denuncia de los nutricionistas. En tanto, en junio de este año, la modelo volvió a promover y a repetir este ayuno.

“Lo hice calladita para estar tranquila. Fue una linda experiencia con momentos difíciles, porque tuve desilusiones con personas que pensé que eran buenas y realmente no lo eran. Pero mejor así, las personas que quedan son las que realmente merecen mi amor y mi amistad”, sostuvo Muñoz tras su segunda experiencia.

En la indagación en su contra la autoridad además se confirmó que Muñoz “promovió su marca personal” utilizando este peligroso método de ayuno.

“La denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 1 de agosto de 2020. Promoviendo un ‘ayuno’ (…) que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud”, explicó la Seremi.

Desde el Colegio de Nutricionista valoraron la aplicación de la multa ya que la primera sentencia había sido anulada por “vicios asociados a la notificación por la Seremi de Salud RM”.

“(La sentencia) marca un precedente a nivel social en relación con engaños al público en materia sanitaria por redes sociales, entregándonos una herramienta para combatir el intrusismo profesional y la irresponsabilidad en materia alimentaria”, dijo el gremio.

La defensa de Muñoz

Una de las publicaciones de Roxana en su Instagram.

Luego que en enero se confirmara en primera instancia la multa en contra de Muñoz, la influencer utilizó distintos medios de comunicación para defenderse de la indagación que la tenía en la mira de las autoridades.

En esa oportunidad, Muñoz recalcó que “jamás” había “invitado a nadie” para que se sometiera al ayuno extremo. “Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso”, dijo a Radio Agricultura.

“Jamás he vendido algo, yo no tengo un negocio de venta de ayuno, no he vendido nada, no he promocionado nada, solamente conté mi experiencia para que la gente conociera sobre el ayuno, nada más, y conociera mi experiencia, porque ya lo había hecho antes”, se defendió Muñoz.

