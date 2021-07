Renunció el jefe de las Fuerzas Armadas de Perú a tres días de que Pedro Castillo asuma la presidencia

César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, el general del Ejército César Astudillo, renunció este domingo a tres de días de que el izquierdista Pedro Castillo asuma la Presidencia, según reveló una fuente militar.

“Está confirmada la renuncia, no vamos a dar mayor detalle”, dijo a la agencia AFP una fuente del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, que pidió el anonimato.

Según el diario Perú 21, Astudillo solicitó su pase a retiro y pidió que se haga efectivo el miércoles 28 de julio.

No se ha confirmado si la decisión ha sido aceptada por el presidente interino, Francisco Sagasti, o por la ministra de Defensa, Nuria Esparch, informó el diario local El Comercio.

Pedro Castillo asumirá precisamente el miércoles 28 de julio.

Astudillo estuvo al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde octubre del 2018.

El general de 60 años estuvo a cargo de la movilización militar en las labores de apoyo ante la pandemia del coronavirus.

En medio de la segunda vuelta electoral, un grupo de militares en retiro realizaron marchas de apoyo a la derechista Keiko Fujimori, pero los oficiales de las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen respetando la Constitución.

El mes pasado el presidente Sagasti recalcó la “neutralidad” de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y solicitó que se investigue cualquier intento de socavar el orden constitucional, un día después de que se conociera una carta de antiguos altos cargos de la institución castrense animando a no reconocer al nuevo jefe del Estado.

En un mensaje dirigido al país, el jefe de Estado comunicó que pidió a la ministra Esparch, “coordinar el envío de estas cartas” a la Fiscalía para que “realice las investigaciones necesarias” y determine “posibles conductas lesivas al orden constitucional” y en ese caso “establezca las respectivas responsabilidades”.

La declaración de Sagasti se produjo un día después de que las Fuerzas Armadas recibieran una misiva suscrita por cientos de oficiales retirados que pedían desconocer al próximo presidente de Perú si las instituciones electorales no investigaban las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante la segunda vuelta, denunciadas por el bloque de Fujimori. Una teoría que ya ha sido descartada por la justicia electoral peruana y observadores internacionales.

“Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de derecho”, condenó Sagasti.

Pedro Castillo asumirá la presidencia de Perú el próximo miércoles 28 de julio (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Castillo, de 51 años, fue proclamado el lunes pasado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que demoró seis semanas en revisar impugnaciones de votos y apelaciones antes de declararlo ganador del ballotage del 6 de junio.

A la juramentanción de Castillo asistirán algunos mandatarios de países vecinos y el rey de España, Felipe VI.

A días de la toma de posesión, el mandatario electo ofreció ceder la presidencia del Congreso para lograr gobernabilidad.

El partido Perú Libre presentó una lista para la Mesa Directiva del Congreso cuyo candidato a presidir la Cámara no pertenece al oficialismo, una concesión con la que busca convocar a otras fuerzas para la definición de este lunes.

La lista, en orden de jerarquía, está conformada por José Enrique Jerí (del partido centroderechista Somos Perú), José María Balcázar (Perú Libre), Ruth Luque (del centroizquierdista Juntos por el Perú) y Flor Pablo Medina (no agrupada, candidata del centrista Partido Morado). Jerí, abogado de 34 años, no había sido electo pero entró a la Cámara tras la inhabilitación del ex presidente Martín Vizcarra por el escándalo Vacunagate.

