Los tres comediantes ecuatorianos que son los protagonistas del stand up en el país andino

Ave Jaramillo, Pancho Miñaca y Qcho con Q son comediantes ecuatorianos que destacan en el Stand Up. (Fotografías tomadas de las cuentas de Instagram de los comediantes).

El stand up es un estilo para hacer comedia. El anglicismo significa “ponerse de pie” y describe lo que el standupero –como se llama a quienes practican este estilo– hace durante una función. Se necesita un micrófono, un espacio y una audiencia. En este tipo de espectáculo el comediante está de pie solo frente a la audiencia y solo tiene su ingenio para provocar risas.

Este estilo cada vez se ha vuelto más popular. Algunos de los comediantes más famosos de Latinoamérica lo practican e incluso sus presentaciones están en plataformas internacionales como Netflix. Franco Escamilla, Sofia Niño de Rivera, ambos de México; Andrés López y Ricardo Quevedo, de Colombia; y Fernando Sanjiao, de Argentina son algunos ejemplos.

En Ecuador, el stand up ha ganado un espacio entre las opciones de entretenimiento para las personas. Este estilo nacido a inicios del siglo XX en New York, ganó recientemente espacio en la escena capitalina ecuatoriana a través de las noches de micrófono abierto de un bar llamado Beerman que, como otros negocios, cerró como resultado de la pandemia.

Contar chistes parece una tarea fácil, pero no lo es. Hacer reír al público requiere de astucia, ingenio y buenas ideas. En el Día Internacional del Chiste, Infobae contactó a tres comediantes ecuatorianos para saber qué se necesita para sacar una buena carcajada y para conocer cuál es la realidad del Stand Up en Ecuador.

Ave Jaramillo: “El chiste nunca se acaba de trabajar”

Ave Jaramillo es actor y comediante ecuatoriano. (Fotografía de Ricardo Velasteguí tomada del Instagram de Ave Jaramillo)

El comediante, actor y precursor del stand up en Ecuador Ave Jaramillo dice que no tiene temática favorita para los monólogos y que se guía por lo que haga reír: “Si hace reír, va”.

“Es divertido lo que el stand up crea. Es un ejercicio mental porque debes estar atento creando y tiene una vida nocturna movida”, cuenta.

Es justamente ese “ejercicio mental” el que requiere de trabajo para que el chiste sea bueno: “El chiste nunca se acaba de trabajar, siempre se puede contar mejor. Lo de ser chistoso y carismático es solo un inicio, el reto está en desarrollar y hacer eso grande, aprender a dominar públicos”, explica Jaramillo, que junto a Iván Ulchur-Rota, periodista y comediante ecuatoriano, crearon La Foca, un late-night show de sátira política que inició en YouTube. Su éxito los llevó a tener una temporada en la televisión nacional en 2019, donde trabajaron con el medio digital GK. El equipo entre guionistas, periodistas, productores, cámaras y editores llegó a tener más de 20 personas.

Para Ave “es muy difícil vivir solo de stand up” en Ecuador, aunque se puede lograr si se diversifican las opciones de trabajo. La solución sería trabajar en entretenimiento: “Si es que haces stand up puedes ser guionista, puedes llegar a tener peso en redes sociales. En mi caso, me lleva a otras áreas. He trabajado en radio, televisión y canales web gracias al Stand up”.

Pancho Miñaca: “Hay que saber generar, escribir y procesar ideas”

Pancho Miñaca, además de comediante, es guionista, escritor y host de un podcast. (Foto tomada del Instagram de Pancho Miñaca).

Francisco (Pancho) Miñaca es guionista, escritor freelance y host de un podcast. Sus monólogos son observaciones de la vida cotidiana y recuerdos del pasado.

Para él la comedia y el stand up “dan mucha autonomía y mucha libertad para crear”. Miñaca dice que este estilo de comedia es un proceso eficiente porque le da la posibilidad de “ser creativo de la forma en la que yo quiero ser creativo, y de ser chistoso como me gusta ser chistoso”. Aunque cree que para empezar a hacer comedia el carisma y el sentido del humor son más que suficientes, está seguro que para tener una carrera más larga es necesario “saber generar, escribir y procesar ideas”.

Miñaca coincide con Ave Jaramillo al decir que aunque no es fácil vivir del stand up, es posible. Sin embargo, menciona que la crisis sanitaria afectó la escena que estaba ganando adeptos no solo en Quito, sino en todo el país. “Como cualquier arte escénico o como cualquier forma de entretenimiento en vivo se ha visto súper afectada”, dice Miñaca, pero recalca que el stand up “es un modelo bastante sostenible, justamente porque es tan eficiente y es tan barato. Básicamente necesitas amplificación y un espacio”.

Qcho con Q: “La comedia siempre estuvo presente”

Qcho con Q empezó en el Stand Up en el 2014. Es el primer ecuatoriano en aparecer en Comedy Central. (Fotografía de Wilmer Pozo tomada del Instagram de Qcho con Q)

Francisco Salazar, más conocido como Qcho con Q, es comediante, guionista e ilustrador. Fue el primer ecuatoriano en estar en Comedy Central y esta semana ganó un torneo latinoamericano de stand up.

Qcho cuenta que la comedia siempre estuvo presente en su vida: “Mi viejo (papá) era muy chistoso, mi tío también. Creo que yo aprendí full de eso y me sirvió a través de la vida. Me sirvió para hacer amigos, hasta como mecanismo de defensa”. Para él, que lleva haciendo comedia desde el 2014, es gratificante hacer reír a la gente. “Con el riesgo de sonar como ‘rapero del sur’: yo no escogí la comedia, la comedia me escogió a mí”, dice.

Sobre el proceso creativo para los monólogos coincide en que se necesita mucho trabajo. “Para hacer reír, necesitas observar mucho, estar pendiente todo el tiempo y buscar incongruencias, algo como buscar grietas en una pared. Siempre van a haber cosas absurdas, eso es lo que te ayuda”. Qcho explica que la mayoría de comediantes tienen una libreta cerca “porque las cosas chistosas se presentan en el lugar menos indicado o cuando menos te lo esperas”. Para él “las ideas tienen alma y no hay que dejar que esas almas se escapen y hay que captarlas en el acto”.

Qcho ha visto el crecimiento de la escena standupera en Ecuador y, ahora, también ha sido testigo del declive producto de la pandemia.

El comediante cuenta que “durante el 2018 y 2019, sí viví de la comedia”. En ese momento, explica Qcho, ya se estaba armando un mercado, había shows más grandes, habían marcas interesadas en pagar por esto, “pero vino la pandemia y nos fuimos todos al suelo”. Sobre los ingresos que recibía por presentación, Qcho dice que “ni siquiera puedo pedir lo que pedía antes de la pandemia, porque ahora la gente te dice ‘no hay plata’ y esta vez sí es verdad. Antes te lo decían para pagarte menos”.

En persona, Qcho es amigable, amable y hasta un poco tímido, pero en el escenario le gusta hacer reír con humor negro: “No hay cosa más placentera que ver reír a la gente por cosas culposas. La risa sale primero, luego están los filtros morales”, explica. Además, dice que por la libertad creativa, en el stand up se pueden “hacer chistes de una botella, de una cocina” porque “es un género súper creativo y te permite dar vida a muchas cosas”.

