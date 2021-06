El régimen de Daniel Ortega no detiene sus razias: arrestó a Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción

Luis Alberto Rivas Anduray

El gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, Luis Alberto Rivas Anduray, fue detenido este martes por la noche bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen del sandinista Daniel Ortega, informó la Policía de Nicaragua.

La aprehensión del banquero, el primero que no es político, se dio el mismo día en que 26 de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieran al mandatario nicaragüense la liberación “inmediata” de varios dirigentes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes presidenciales que han sido arrestados en lo que va de este mes.

Lo acusan de “traición a la patria”

En una declaración, la Policía que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, indicó que el financiero, al igual que otros 12 políticos opositores detenidos, está siendo investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares”.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Además, por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

La Policía explicó que basa su acusación conforme a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

La institución del orden indicó que realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales.

El comunicado de la Policía

El primer banquero detenido

Rivas Anduray es gerente general de Banpro, que pertenece al grupo financiero Promerica, y es una sociedad privada fundada el 11 de noviembre de 1991 con el propósito de intermediar depósitos del público para invertirlos en una amplia variedad de negocios de los sectores productivos y de servicios, para servir como agente de desarrollo al país.

En esa institución financiera se realizan los pagos de multa de tránsito, adscrita a la Policía Nacional, paga nómina el Estado y la pensión a los jubilados, entre otros.

El Banpro, cuyo presidente es el empresario nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, y que aún no se ha pronunciado sobre la detención de su gerente general, fue una de las entidades financieras que ofreció instalar sucursales en la ruta donde estaba previsto pasaría un canal interoceánico por Nicaragua, cuya construcción estaría a cargo de la firma china HKND Group, concesionaria del proyecto.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga Blandon y Juan Sebastián Chamorro

La lista de opositores detenidos

La Policía también mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

Además, al ex titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, a los ex vicecancilleres José Pallais y Víctor Hugo Tinoco, a los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, a cuatro activistas opositoras, y a dos ex colaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.

Las detenciones de opositores se dan a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

(Con información de EFE)

