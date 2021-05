COVID-19: polémica en Chile por decisión del Colegio Médico de retirarse de la mesa técnica que asesoraba al gobierno

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, encabezando una reunión de la "Mesa Social COVID-19"

Este domingo, el Consejo Nacional del Colegio Médico de Chile informó su retiro inmediato de la Mesa Social COVID-19, grupo creado por el Gobierno en marzo del año pasado, con el fin de analizar la pandemia en el país junto a un grupo de expertos.

La información fue revelada mediante un comunicado de prensa, luego que el Colegio Médico (Colmed) y su Consejo se reunieran de manera extraordinaria durante este domingo para analizar su participación del gremio en la Mesa Social CODIV-19.

Tras horas de reunión, el gremio decidió su retiro “de forma inmediata” de la Mesa Social COVID-19 argumentando que esto se decidió “en base a la nula consideración de una serie de propuestas realizadas por parte de la comunidad educativa, científica y médica en dicha mesa de trabajo, las que fueron ignoradas por parte del Ejecutivo”.

Durante los últimos días, la relación entre el gremio y las autoridades no era la mejor, luego que el Colmed revelara que el Gobierno le confirmó que la Mesa Social COVID-19, no cuenta con actas o registros, lo que gatilló más desconfianza entre los médicos.

Por medio de un documento escrito, firmado por la actual subsecretaria de Salud, Paula Daza, la respuesta fue que la Mesa Social COVID-19 no existe formalmente, por lo que no hay registros o documentos al respecto.

La actual presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Izkia Siches

“En consecuencia, y dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada “Mesa COVID-19” y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado”, indica el documento.

Desde el Gobierno sostuvieron que “Mesa Covid” es una palabra para referirse al trabajo interministerial, cosa que no está normada, y que las decisiones que se toman sobre la pandemia, se adoptan mediante sugerencias de la Mesa Social COVID-19 y el Consejo Asesor.

“Las decisiones imprudentes, tomadas en espacios sin actas, ni expertos, han devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral, impactando en vidas y secuelas de miles de personas”, argumentó ayer la declaración del Colmed frente a la ausencia de actas en la Mesa Social COVID-19.

Otras razones tras la salida del Colmed

Durante la reunión extraordinaria del Colmed de este domingo, el gremio además expresó otras razones y situaciones que habrían impulsado la decisión de abandonar la Mesa Social COVID-19.

Según el gremio, en una segunda declaración, se informó que desde el momento que se reunió la mesa, “hemos entregado más de 100 minutas de propuestas, fruto de instancias de discusión regular con nuestro Comité de expertos COVID-19, Consejos Regionales y Sociedades Científicas”.

No obstante, el Colmed aseguró que “lamentablemente, la mayoría de las decisiones relevantes en el manejo de la pandemia no se someten a discusión en la mesa social”.

“Así, esta instancia no ha sido consultada, enterándose posteriormente, sobre la implementación de múltiples medidas relevantes, que desde nuestra perspectiva han dificultado el control de la transmisión viral. Ejemplos de estas han sido el permiso de vacaciones sin condiciones adecuadas, apertura de fronteras en contexto de aparición de nuevas variantes y la autorización del funcionamiento de casinos, malls y restaurantes en fases de alto riesgo”, manifestó el Colmed.

Por otro lado, el Colmed también acusó en su argumento de salida, que “también hemos sido testigos de un trato despectivo de la autoridad hacia Sociedades Científicas”, agregó.

Por todo esto, es que el Colmed manifestó que “como Consejo Nacional del Colegio Médico de Chile no podemos seguir avalando esta forma de tomar las decisiones, por lo que hemos acordado retirarnos de la Mesa Social Covid-19”, enfatizó el consejo nacional.

