Conmoción en Chile: un padre habría asesinado a sus dos hijas pequeñas y luego se habría suicidado

La brutal escena de los tres cuerpos encontrados al interior de la vivienda conmovió a los vecinos del popular sector de San Bernardo, en Chile.

Un presunto doble parricidio quedó al descubierto tras conocerse la información del hallazgo de tres cuerpos, dos correspondientes a menores de edad y otro de un adulto en la misma casa. El hecho se registró en la zona de San Bernardo, comuna de la región metropolitana, en la capital de Chile. La principal tesis da cuenta de que presuntamente el padre de familia habría asesinado a sangre fría a dos de sus hijas de 3 y 11 años de edad y luego se quitó la vida.

Los primeros antecedentes que se manejan del caso, indican que el crimen se perpetró en una vivienda de la población El Manzano, lugar donde los vecinos dieron cuenta de ruidos similares a disparos, lo que despertó las alarmas en todos en el sector.

Según el testimonio del Teniente Coronel de Carabineros, Alain Valderrama, una llamada de emergencia fue realizada por vecinos de este sector, quienes alertaron de “música en alto volumen y ruidos de dudosa procedencia (balazos)”, lo que “hizo que Carabineros concurriera de inmediato al lugar”.

Tras esta alerta, la madre habría sido la primera en percatarse del hecho, luego de regresar de su trabajo. Los datos preliminares de la investigación también indican que al parecer existían antecedentes sobre violencia intrafamiliar, órdenes de alejamiento e incluso procesos judiciales sobre la tutela de las niñas.

Según consignó Radio Cooperativa, la progenitora habría acudido el día anterior a la 14° Comisaría de Carabineros ubicada en San Bernardo, a interponer una denuncia por de Violencia Intrafamiliar (VIF), lo cual fue informado a la Fiscalía y a un tribunal de Familia, quienes dispusieron que la tutela de las hijas quedara a cargo de la madre. Lo anterior no se concretó porque, según los antecedentes, las pequeñas no se querían ir de su casa.

El teniente coronal de Carabineros, Alain Valderrama, además comunicó que “las causas del hecho están siendo investigadas, está personal de la Policía de Investigaciones realizando las pericias del suceso, conforme las instrucciones emanadas de la Fiscalía Local de San Bernardo”

Sobre el estado de la madre, el funcionario de Carabineros detalló que se tomó contacto con ella y “está siendo tratada y contenida en una de nuestras unidades de San Bernardo”.

Familiares publicaron fotografías de las pequeñas víctimas en redes sociales

El testimonio del hijo

Durante las primera horas de este miércoles se reveló el testimonio de Luciano, hijo del hombre apuntado de ser el presunto parricida que dio muerte a dos de sus hijas, y que luego acabó con su propia vida. Según sus declaraciones, su padre y la madre de las niñas llevaban alrededor de 16 años de relación y que no se separaron, pese a que según él, ella mantenía una relación paralela.

“Yo sabía que él tenía problemas con su novia actual, que ella andaba leseando con otro tipo (...). Los tenía engañados a los dos, al otro tipo le decía que no estaba con él y a mi papá le decía que no estaba con nadie, que solamente lo quería a él, cosa que era mentira”, manifestó Luciano.

El hijo declaró que por los problemas en la relación entre padre y madre, las hijas estuvieron viviendo con él debido a que, supuestamente, la madre habría desaparecido en dos ocasiones por varias horas.

“Después (la madre) llegó con los carabineros a mi casa para llevarse a mis hermanas, diciendo que mi papá la maltrataba y que le pegaba a las chiquillas, cosa que no era así”, indicó Luciano.

Al ser consultado por los presuntos hechos de violencia intrafamiliar denunciados en la familia, Luciano manifestó que es “mentira” todo lo que se ha dicho al respecto. “Es totalmente mentira eso, ella quería llevarse a las niñas de mala manera. No intentó hablar de buena forma, lo único que hizo fue ir a los carabineros, después que desapareció todo el día, diciendo puras mentiras, diciendo que le pegaba, cosa que nunca fue”, dijo el hijo.

Luciano además narró lo que sintió cuando se enteró del crimen sucedido durante este martes. “Quedé en shock, no me salían las lágrimas en ese momento, tenía solamente rabia con él”. Por otro lado, el hijo comentó que durante estas últimas dos semanas, su padre “estaba triste, estaba faltando a la pega (al trabajo), teníamos que traerle nosotros comida para que comiera porque no quería comer”, sostuvo el joven.

Finalmente, Luciano declaró que “no me explico cómo pasó, por qué lo hizo, cómo no fue valiente para confrontar las cosas y estar con nosotros (...). Llegar a esto no es una solución, solamente es escapar de un problema”.

