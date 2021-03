Chile comenzará en abril a vacunar a la población que no integra grupos de riesgo

Chile iniciará la fase de vacunación al público "sano" desde el mes de abril de 2021

El gobierno de Chile anunció el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 para la población que no integra grupos de riesgo. Se trata de la fase más ambiciosa del plan de inoculación del país sudamericano, ya que contempla al público masivo considerado menos vulnerable al coronavirus.

El 3 de febrero de este año fue una jornada histórica para Chile. Se daba inicio al plan de vacunación contra el coronavirus, apuntando a inocular a 5 millones de personas que integran la población de riesgo antes que finalice marzo, y a los funcionarios de salud y de oficios esenciales.

Hasta el martes, Chile ha vacunado en total a 4.316.235 personas, entre ellas a 345.698 con la primera y la segunda dosis durante las últimas 24 horas. Lo anterior ha provocado que Chile se convierta en líder mundial en la inoculación por cada 100 habitantes en los últimos 7 días, superando a Israel quienes lideraban el proceso vacunatorio a nivel mundial.

A cinco semanas de que se iniciara el calendario de vacunación, el gobierno chileno ha anunciado que aproximadamente en abril se iniciará la inoculación de dosis para quienes no integran la población de riesgo.

Lo anterior fue confirmado por el Ministro de Salud, Enrique Paris, durante las últimas horas. Este anuncio se enmarca dentro de los objetivos que se ha planteado el gobierno, que es buscar que el 80% de la población chilena (15 millones de personas) esté vacunada a fines del primer semestre de este año.

Chile, además, ya inició el proceso de inoculación de segunda dosis para quienes iniciaron el proceso durante el mes de febrero

Para el ministro Enrique Paris, si se logra vacunar con la primera dosis a 5 millones de personas, esto aumentará el número de la población cubierta, lo que daría paso a iniciar la vacunación a nivel general. “Para la población sin comorbilidades la vacunación se iniciará el 1 de abril, mantenemos eso. Pero no lo queremos variar hasta que no tengamos resultados más claros de la campaña, no lo vamos a evaluar antes de tener a los cinco millones de inmunizados”, indicó Paris.

Aunque no se descarta que la vacunación a la población general se inicie un poco antes de la fecha señalada, el ministro Paris prefiere “pensar sanitariamente” a medida que los objetivos del calendario se cumplan.

Para abril también se estima que se iniciará la vacunación contra la influenza, pero todo dependerá de cómo avance la segunda dosis contra el coronavirus.

El futuro calendario y el plan que viene

Para iniciar la vacunación a la población general, se necesita aumentar la frecuencia de llegada de las vacunas a Chile, y el número de éstas. Esto no es un desafío menor, considerando que se han registrado atrasos y complicaciones con la llegada de las dosis.

Para el 20 de marzo se tiene agendado el arribo de un sexto cargamento con vacunas Sinovac. Las autoridades creen que serán 2.100.000 dosis, lo que confirmaría la extensión del contrato con el laboratorio chino. Hasta el momento, son 10 millones de vacunas contra el coronavirus que han llegado a Chile.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, recibe cargamento de dosis de vacunas CoronaVac de Sinovac en el Aeropuerto de Santiago

También se está preparando un séptimo envío de vacunas Sinovac para algún momento de este mes o el próximo. “Quien maneja los contratos es la Subsecretaría de Relaciones Económicas de la Cancillería, pero lo que sí está preparado es un vuelo para el día 20 de marzo con dos millones de vacunas más. Ya llegaron los 10 millones de dosis iniciales comprometidas, en cinco vuelos, y todo ha ido bien” indicó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Tras los atrasos que se han vivido con el laboratorio Johnson & Johnson para firmar un preacuerdo, se están gestionando la llegada de otras vacunas al país para aportar en el proceso vacunatorio. Por esto es que continúanlas negociaciones y los trámites para contar con la vacuna rusa Sputnik V, y con dosis del laboratorio chino-canadiense CanSino.

En las últimas horas se informó que se modificó el tiempo de vacunación entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Desde hoy en adelante pasará de 21 días a 28 días. Lo anterior fue confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Para esta semana, las autoridades chilenas continuarán con la vacunación a personas entre los 55 y los 46 años, con o sin morbilidad. Además, también se inoculará en lo que queda de semana a las personas con discapacidad (severa o profunda) entre los 55 y los 46 años de edad.

