Conmoción en Chile: carabineros mataron a un malabarista callejero durante una disputa

En el registro que circula en redes sociales se observa el hecho en el que tras una serie de disparos percutados por el policía el joven cae muerto en plena calle

Un carabinero mató este viernes a un joven malabarista en Chile. El hecho se produjo en pleno centro de la ciudad de Panguipulli, en la región sureña de Los Lagos, y fue registrado en distintos videos que se difundieron rápidamente a través de las redes sociales.

La policía del país andino dijo que el episodio fue consecuencia de un enfrentamiento generado porque el joven se negó a un control de identidad. Las imágenes, en tanto, lo muestran rodeado por dos carabineros mientras sostiene una serie de machetes en las manos.

Debido a la situación, y según se aprecia en el video que circula en redes sociales, uno de los funcionarios policiales realizó varios disparos y el malabarista murió.

El hecho se produjo a plena luz del día en el centro de la ciudad de Panguipulli en el sur de Chile

El video será vital para la investigación judicial. En él se puede ver el momento exacto en el que el hombre, según testigos muy conocido en la zona por dedicarse hace mucho tiempo al malabarismo callejero, se enfrasca en una discusión con dos carabineros que le habían solicitado su identificación para un control de identidad. Así lo estableció un informe preliminar de la policía militar chilena.

En la instancia, se ve como el malabarista corre hacia uno de los uniformados, recibiendo una serie de disparos que el funcionario ejecuta , los que finalmente le provocaron la muerte.

Testigos aseguran que se trata de un joven que generalmente se mueve en las calles aledañas. “Es una situación inexplicable. No lo podemos creer”, declaró una mujer comerciante del sector que prefiere resguardo de su identidad. “Si usted me pregunta a mi, el cabro quería asustar nada más, si él siempre andaba por aquí pidiendo las monedas después de sus presentaciones en los semáforos. Todavía no lo creo, estoy impactada”, dijo.

Otro de los que se reunió en el grupo de personas, que fueron a intentar ayudar o recoger algún dato de lo ocurrido, es Manuel Cisternas, quien transitaba por el lugar y se encontró con el episodio frente a frente. “Me tuve que esconder cuando vi que empezaron a disparar al tiro. Fue todo muy rápido. Me escondí y cuando veo que le disparan al joven de los malabares quedé en shock. Creo que una desobediencia a la autoridad, o como sea interpretada no puede significar que inmediatamente se saque un arma y se dispare a matar”, describió.

La justicia ya investiga la situación que terminó con un joven malabarista muerto en Panguipulli

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento por parte de algún vocero del Gobierno de Chile, sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya se trasladó a la zona para recoger antecedentes. Por su parte la Fiscal jefe de Panguipulli, Marcelo Leal, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se establecieron en el lugar de los hechos.

Debido al procedimiento policial, vecinos y cercanos del sector encendieron barricadas manifestando su malestar con el actuar de la policía militar chilena.

El que sí se pronunció fue el alcalde de la localidad, Rodrigo Valdivia, quien advirtió que aportará con todos los registros que existan de las cámaras de seguridad ciudadana para que se investigue con todos los medios de prueba. “Vamos a aportar con los videos que contamos como municipalidad. Yo no sé qué sucedió antes del disparo del Carabinero y no puedo dar una opinión respecto a ese tema”, dijo.

Por lo anterior, se espera una declaración tanto de Carabineros como del Ministerio Público.

