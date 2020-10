Chile: el carabinero que arrojó a un manifestante desde un puente fue detenido y acusado de “homicidio frustrado”

Un joven fue lanzado desde un puente en medio de unas protestas en Santiago de Chile





La Fiscalía chilena anunció este sábado la detención de un policía por presunto “homicidio frustrado”, tras provocar la grave caída de un menor de 16 años desde un puente al lecho del río Mapocho durante una protesta el viernes en Santiago.

“Fiscalía detiene a carabinero por provocar caída de adolescente desde Puente Pio Nono a Río Mapocho. Diligencias desarrolladas desde ayer por fiscal Patricio Macaya, equipo de Flagrancia de Fiscalía y @PDI_Chile, establecen presunto delito de homicidio frustrado”, indicó un mensaje de la Fiscalía centro-norte de Santiago.

MATERIAL SENSIBLE. Foto del viernes del manifestante que cayó de un puente durante una protesta en el centro de Santiago. REUTERS/Ivan Alvarado

El joven de 16 años cayó desde el puente Pio Nono, al menos a cinco metros sobre el lecho casi seco del río Mapocho, en el marco de una protesta en los alrededores de la plaza Italia de Santiago el viernes, cuando un grupo de manifestantes era perseguido por la fuerza policial, a casi dos semanas de cumplirse un año del estallido social en Chile.

El episodio ha conmocionado a Chile y ha desatado una nueva ola de críticas contra Carabineros (Policía militarizada) por la represión durante las manifestaciones.

El independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha monitoreado el estallido social desde que comenzó en octubre de 2019, aseguró que el joven se encuentra estable y solicitó a los Carabineros que “se aclare la situación”.

Un grupo de personas asistió al manifestante que cayó al río Mapocho durante la protesta en Santiago de Chile (AILEN DÍAZ / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO)

Imágenes registradas por una cadena de televisión muestran cómo el joven cae tras ser empujado contra la baranda de un puente por parte de un agente policial.

“Se están revisando las imágenes, se están tomando declaraciones y son ellas las que podrán determinar posteriormente si el carabinero lo empujó o este joven se cayó producto de cuando el carabinero lo quiso detener”, detalló este sábado Enrique Monrás, general de Carabineros, en una declaración a la prensa. Para Monrás “lo que sucedió ahí fue una detención. Lamentablemente esta persona pierde el equilibrio y cae”.

En tanto, el ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, afirmó que se trató de un procedimiento policial en un momento de violencia. “Condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos, pero creemos que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros y si los hechos son constitutivos de delito o no”, dijo Peréz en una declaración en Palacio de Gobierno.

La Defensoría de la Niñez, ente autónomo que vela por la protección de los menores, aseguró que se querellará por delitos de homicidio frustrado contra el agente involucrado y solicitó que se recabaran más pruebas. Los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público.

El adolescente que cayó del puente en Santiago el 2 de octubre de 2020 recibió asistencia médica en el sitio del incidente (REUTERS/Ivan Alvarado)

“A raíz de este lamentablemente hecho ya tomamos la decisión como bancada opositora sobre tres puntos: la remoción inmediata del General Director de Carabineros, debe irse ahora, no se puede esperar más. Mientras eso no suceda nosotros no vamos a aprobar la partida del presupuesto 2021 para Carabineros. Y en tercer lugar, vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez”, ha explicado el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, Luis Rocafull.

Asimismo, el diputado socialista ha anunciado que presentarán una querella “contra quienes resulten responsables de este repudiable y criminal incidente”. Otras voces de la oposición han planteado que Carabineros “requiere de una refundación total para estar acorde con una democracia que pone en el centro la dignidad y los derechos humanos”.

Desde el inicio del estallido social en Chile, el cuerpo policial ha estado en el punto de mira y ha sido acusado por organismos internacionales como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Right Watch (HRW) por hacer un uso excesivo de la fuerza y cometer graves violaciones a los derechos humanos en las marchas.

Chile vive la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó en 2019 como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo

Las revueltas han dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.

Con información de AFP y EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Conmoción en Chile por un menor que fue lanzado al río por un carabinero durante una protesta