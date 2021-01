Las ciudades turísticas de Chile superaron las cifras de contagio por COVID-19 registradas en sus meses más críticos

La playa Cavancha en Iquique, ciudad cuyas cifras de contagio aumentaron peligrosamente durante las últimas semanas. Actualmente fue dispuesta una cuarentena que mantiene sus balnearios y centros de esparcimiento completamente cerrados

De acuerdo con el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Chile, existen ciudades que sobrepasan la cantidad de contagios que se registró en los peores días de la pandemia. Cifras comparadas con las de junio y agosto, las más críticas del año pasado.

La ciudad de Iquique, al norte de Chile, es una de las más afectadas de la segunda ola. Hasta el 18 de junio había marcado un máximo de 575 casos, pero actualmente (hasta el 7 de enero) según la misma comuna registraba 896 personas formalmente activas con COVID-19. Otras localidades afectadas son especialmente zonas turísticas como Pichilemu, Pucón y Llanquihue.

De ellas, Pichilemu que se encuentra en la región de O´higgins, a 227 kilómetros al sur de Santiago, el pasado 19 de julio marcó un pico de 14 casos y al 12 de noviembre llevaba 24. Más al sur, Chillán llegó a un pico de 262 activos en la primera ola, pero la marca del 6 de septiembre fue peor: 472. Al cierre del año, la ciudad tenía ya 501 con COVID-19.

Informe del MINSAL establece que ciertas regiones de Chile ya superaron sus peores cifras de contagio por COVID-19 en Chile

Entre otras comunas turísticas del sur, Pucón marcó el 4 de junio 22 casos activos, y hoy registra 37. Villarrica pasó de tener 26 en junio a 138 casos activos en octubre.

Grandes ciudades como Valdivia habían llegado a 70 contagios y hoy los casos aumentaron a 537 casos. Mientras que en Puerto Montt hubo 578 casos al 2 de agosto, y hoy alcanza los 952.

En Castro, en la isla grande de Chiloé, el 2 de agosto había solo 18 contagios y hoy ya se suman 109. Ancud ,el 21 de mayo, tenía 41 casos y hoy subieron a 138.

La lista de regiones de Chile con sus números de contagios registra un peligroso incremento durante los últimos días

Pese a lo anterior, las autoridades sanitarias no tienen considerado prohibir el otorgamiento de permisos especiales de vacaciones, que permiten el traslado a centros turísticos del país andino. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lo descartó. “En este minuto el permiso lo vamos a mantener porque es una medida sanitaria y es una medida sanitaria no solamente del COVID-19, sino también de salud mental. Queremos recordar que tenemos un plan Paso a Paso que no permite que las comunas que están en una situación más crítica del punto de vista de la incidencia, del número de casos, de positividad, aquellas comunas que están en cuarentena, no pueden trasladarse desde la comunas en cuarentena y tampoco a las comunas en cuarentena”, dijo.

El MINSAL, además, informó este jueves en su balance diario que 90 personas murieron producto del coronavirus en Chile, de acuerdo con las inscripciones en el Registro Civil durante las últimas 24 horas. A la fecha ya han fallecido un total de 17.294 pacientes producto de la pandemia, desde el 3 de marzo, cuando se informó el primer contagio en Chile.

