Estiman que el impacto del COVID-19 en Chile podría ser aún peor que el registrado hasta ahora en Europa

La especialista en medicina interna y broncopulmonar Carolina Herrera se refirió a un poco auspicioso escenario por COVID-19 en Chile si se continúan registrando las cifras diarias de contagio

Chile ya se encuentra en pleno desarrollo de la segunda ola de contagios por COVID-19. Con cifras similares a las de los peores meses de invierno, la curva va al alza sostenidamente. Se registran más de 4 mil casos nuevos diariamente, y a este ritmo la doctora advierte un escenario muy desfavorable. “El peor de los escenarios son 9 mil pacientes, si esto se da así, 270 personas al día podrían requerir cama UCI por día y ahora sólo tenemos disponibles 177 para todos”, declara.

Chile quedaría en un muy mal pie si se sigue encumbrando la curva de contagios tal como se está registrando hasta ahora. La especialista broncopulmonar y médico internista, doctora Carolina Herrera es una voz autorizada de la medicina chilena, conocida por sus opiniones médicas formando parte de programas de televisión en el último tiempo, se ha alzado como una de las voces más creíbles en la materia. En el actual contexto de la situación sanitaria en Chile, Infobae la entrevistó. Sus conclusiones si bien prevén un panorama delicado, pide que ojalá sirvan para que la ciudadanía tome conciencia. “La segunda ola de la pandemia en Chile podría ser peor que lo visto hasta ahora en Europa”, declara.

La curva en ascenso de contagios ha hecho que los expertos ya confirmen la “segunda ola” en un país que registra más de 600 mil casos desde marzo de 2020, de los cuales actualmente 17 mil son activos. Hospitales al límite del colapso cuando se advierte un escenario más desfavorable. La unidad de estudios de cálculos complejos de la Universidad de Chile publicó datos que bajo el análisis de la doctora Carolina Herrera podrían ser determinantes por sus efectos en el sistema sanitario chileno. “En este momento, ya llegamos a las mismas cifras que en los peores días del mes de junio. Con 58 mil pruebas de test PCR… ¿Qué significa que tengamos una positividad de 7.1? significa que, de cada cien personas que se hacen el test, siete salen positivas. Íbamos como en el 4, y el problema es que vamos subiendo demasiado bruscamente. En los casos, en las hospitalizaciones, en la positividad y en la violencia del ascenso del número de casos, eso es lo preocupante”, declara.

La curva ascendente de contagios de los últimos días hace confirmar que se está viviendo la temida segunda ola de COVID-19 en Chile

¿Con qué factores se calculan estos datos?

“Es que esto es como una bomba de racimo. En este momento tenemos cerca de 20 mil pacientes activos, entonces si lo multiplicamos por 3, con buena voluntad, tendríamos 60 mil contagios que es lo probable. Tenemos que entender que si una persona estornuda en un ascensor y después viene una abuelita y toca el botón, esa persona se contagia. Entonces tenemos que tener conciencia del riesgo que tenemos”.

¿Hasta dónde puede subir la cifra de contagios y fallecidos en Chile?

“En el peor momento de junio se debió aumentar casi en un 400% la capacidad de cuidados intensivos, sin embargo hay que decir que no son las mismas camas UCI que conocemos en periodos normales. En este momento tenemos ingresados 911 pacientes en las UCI cuando la capacidad total son cerca de 1.200, pero quiero explicar que no son las mismas UCI, los pacientes se van poniendo en otras unidades que no tienen médicos intensivistas propiamente tales. Entonces cuando te dicen te aseguro un ventilador mecánico no será exactamente lo mismo. La información de la unidad de cálculos complejos de la Universidad de Chile asume que un peor escenario podría dejarnos en nueve mil casos de contagios diarios, lo que podría generar que 270 personas por día necesiten camas UCI, y ahora sólo tenemos 177 disponibles en total”.

Grupos de personas se reúnen hoy, en una de las playas de Viña del Mar (Chille), uno de los balnearios predilectos de los capitalinos de la nación austral durante el verano. EFE/ Alberto Valdés

¿Es recomendable salir de vacaciones?

“ La pandemia del coronavirus tiene para un año, en diciembre de 2021 vamos a seguir lidiando con ella. Vamos a seguir usando mascarillas, lavándonos las manos y manteniendo la distancia. No podemos estar discutiendo si salimos 15 días o si pedimos el permiso para salir de vacaciones, o si vamos a volver a clases y bajo qué condiciones. Lo importante es que aprendamos a convivir con esto, las decisiones hay que tomarlas ya, y definitivamente por todo este año, para que este país funcione, pero no funcione con la incertidumbre de tener a todo el mundo con el alma en vilo de saber si habrán comunas que van a pasar a cuarentena o no, o si vamos a retroceder o vamos a avanzar. Este país tiene que empezar a funcionar, pero tiene que empezar a funcionar desde una perspectiva de una protección de la salud. Formalmente a tu pregunta tengo que decir que no, que no es recomendable salir de vacaciones. Si me voy a Puerto Montt y voy a ir parando en todos los pueblos o se registra que salgan 20 mil personas por todos los días es delicado y si piensas ir a un balneario debes ir a hacer cuarentena allá”.

¿Cuál es la situación del personal de salud?

“Toda la gente del personal de salud que más edad los están mandando para la casa, hay mucho ausentismo y hay un fenómeno más curioso que es el presentismo y también tiene consecuencias. Esto es que profesionales de la salud sienten que son indispensables y van a trabajar sintiéndose enfermos, hasta con fiebre y eso es también un peligro, porque se lo transmite a pacientes de riesgo. El ausentismo y el presentismo son fenómenos de riesgo. Esto es un trabajo que no se puede hacer vía teletrabajo. La salud mental de nosotros está mal. Las UCI ahora son distintas a como eran antes, a través de los vidrios hay que gritar desde un box a otro, invitaría si se pudiera a toda la gente que aún considera que esto no es considerable a que visiten una UCI a darse cuanta cuál es la real situación. Entonces quiero decirle a las personas que no es exactamente igual tener un ventilador mecánico disponible en un hospital pequeño que no tiene destrezas de uso de ventiladores mecánicos a tenerlo en una UCI bien armada y con trayectoria. La infectividad de la enfermedad dura cerca de siete días, pero la enfermedad puede durar meses. Estamos escribiendo la historia de esta enfermedad. No sabemos cuáles van a ser las secuelas a nivel pulmonar, neurológicas y bacteriológica. Llevamos recién un año de conocer esta enfermedad”.

¿Cuál podría ser el impacto de esta nueva cepa que ya llegó a Chile?

“Esta nueva cepa tiene varias mutaciones, pero en esta se han descrito mutaciones juntas, no mata a más personas, pero afecta al triple, por lo tanto va dejando a más pacientes críticos. No hay tratamientos específicos para el coronavirus. En este momento toda la humanidad es susceptible al virus y va a atacar a todo el que se cruce por delante. Si se cruza con algún paciente de riesgo, lamentablemente esa persona va a caer, por eso tiene que cambiar la mentalidad, no se puede sentar uno al lado del otro, no se puede comer con una persona al lado de la otra. Se debe generar la distancia. Tenemos que hacer entender que tenemos que distanciarnos físicamente, como si tuviéramos un campo de fuerza que es igual al ancho de mis brazos”.

¿Qué piensa usted sobre los médicos que llaman a no vacunarse?

“Los antivacunas, son una de las 10 lacras y con razón la OMS los pone en un mismo rango de peligrosidad que enfermedades que son de alta peligrosidad, porque aún teniendo una formación médica, tienen una opinión sesgada. Están en el mismo rango de peligrosidad que la tuberculosis y el VIH. Van a intentar por todos lados hacer que las cosas no funcionen. Siempre les pregunto, ¿si tu hijo está enfermo en la UCI me vas a decir que no le suministremos antibiótico?.

Por último doctora, ¿Podría Chile llegar a registrar un escenario similar al que tiene Europa hoy día?

“La segunda ola de la pandemia en Chile podría ser peor que lo visto hasta ahora en Europa”.

