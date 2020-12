Comenzó la carrera presidencial en Chile: quiénes son los candidatos en la línea de largada

Palacio de la moneda, la casa de Gobierno en Santiago de Chile

La carrera para la elección presidencial en Chile programada para el 21 de noviembre de 2021 ya comenzó. Un año es tiempo prudente, a juicio de los expertos, para perfilar a los candidatos o candidatas que ya se asumen en la postura de futuro gobernante. ¿Quiénes son hasta ahora?

La irrupción de la carrera obligó a Sebastián Piñera a diseñar ajustes en su gabinete. Su ministro de Defensa Mario Desbordes renunció al cargo para ponerse a disposición de la competencia hacia La Moneda. Otro que también dio un paso al costado, desde un importante rol como presidente del Banco Estado, fue Sebastián Sichel. Este último, según las encuestas, se perfila como una atractiva opción presidencial para su sector político.

Las anteriores son cartas del oficialismo y buscan consolidar puntos que cuesta conseguir en días en los que el Gobierno de Piñera no goza de buena evaluación ciudadana. Los factores crisis social y pandemia mantienen al actual gobierno en permanente cuestionamiento desde la oposición y la ciudadanía. Las cifras de la encuestadora Cadem, una de las más ponderadas de Chile, le entregan al Primer Mandatario un 14% de aprobación y ya menciona a varios de los que han sido apartados como presidenciables desde sus partidos políticos.

El posicionamiento de algunos nombres que aparecen mencionados en encuestas como favoritos para llegar al Palacio de Gobierno de Chile ha provocado que los conglomerados apuren procesos que, se pensaba, podían desarrollarse desde marzo del próximo año. Pero no será así.

En la otra vereda, dos firmes en las encuestas: el comunista Daniel Jadue y la humanista Pamela Jiles. Además, otros dos que se ofrecieron como “disponibles”, Francisco Vidal, ex vocero de Bachelet y Lagos, y Heraldo Muñoz, también integrante de varias carteras en gobiernos de la ex Concertación, ambos integrantes del Partido por la Democracia (PPD).

La configuración política de los últimos años en Chile

El Chile de los últimos 30 años se caracterizó por tener dos grandes bloques de gobierno que por años fueron distinguidos entre la derecha y la izquierda. Posiciones que se han renombrado para cada elección.

La Concertación de Partidos por la Democracia es la que más ha gobernado desde el regreso a la democracia, terminó con el primer mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Se erigió como la gran opción de los chilenos en los noventa y principios del dos mil. Ya en su segundo período de gobierno, la Concertación se había convertido en la Nueva Mayoría, ya que incluyó al Partido Comunista (PC). Por su parte, la derecha, con sus coaliciones Alianza por Chile y más adelante Chile Vamos alcanzó el poder en dos ocasiones con la misma carta: Sebastián Piñera.

Sebastián Piñera y Michele Bachelet en las reuniones previas al cambio de mando en Chile

Este orden político, sin embargo, comenzó a descomponerse de su estado tradicional con la creación de nuevos partidos e inclusión de reformas constitucionales que permitieron la llegada de conglomerados que quebraron la hegemonía de los dos frentes conocidos.

En la derecha nació Evópoli (E), que reunió a ex militantes de Renovación Nacional (RN) el partido de Piñera y a otros independientes. Ambos, junto a la Unión Demócrata Independiente (UDI), forman parte de la actual coalición gobernante.

En la otra vereda, la ex Concertación o Nueva Mayoría, ubicada hacia la izquierda del mapa político chileno, se disgregó con la proliferación de varios grupos políticos, algunos de los cuales se reunieron en el Frente Amplio (FA), un conglomerado que, a diferencia de lo alcanzado por la derecha, no necesariamente actúa en bloque con la ex Concertación o ex Nueva Mayoría.

Según encuestas, imposiciones o planes de sus partidos, las opciones presidenciales del país andino toman identidad y se convierten en nombres desde los cuales, muy probablemente, saldrán los que integrarán la papeleta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre de 2021 en Chile.

Mario Desbordes

Mario Desbordes, el recién renunciado ministro de Defensa de Chile. Ahora, carta presidencial de Renovación Nacional (RN)

El recién renunciado ministro de Piñera, fue proclamado en la última reunión ampliada de su partido como “el llamado” a asumir el desafío de Renovación Nacional de continuar en el gobierno. Es el partido político del Presidente y quiere volver a repetir con un nombre fuerte. Desbordes estuvo cinco meses a cargo del ministerio de Defensa. Antes, fue elegido diputado por Santiago, y se caracterizó por ser conciliador y alejado de las posturas más radicales del oficialismo. Su nombre empezó a aparecer en las encuestas por haber sido el primer hombre de derecha en abrirse a un pacto por la paz que configurara una nueva Constitución, en los días de agitamiento social en Chile.

Joaquín Lavín

Joaquín Lavín, actual alcalde de Las Condes

Permanente líder de las encuestas y no sólo ahora, sino también en 1.999 año en el que compitió y perdió por estrecho margen contra quien se convirtió en Primer Mandatario, Ricardo Lagos Escobar, en segunda vuelta. Es actualmente alcalde de una exclusiva comuna de la capital de Chile, Las Condes. Tras el 99, Lavín nuevamente quiso iniciar una carrera presidencial pero su compañero de alianza Sebastián Piñera, lo derrotó en las primarias. Hoy, es a la luz de las encuestas, la carta mejor posicionada de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei, actual alcaldesa de Providencia y ex candidata presidencial, busca ir nuevamente por el sillón de La Moneda

Mujer de larga trayectoria política. Hija de un general integrante de la junta nacional de gobierno de la dictadura chilena. Actualmente es alcaldesa de Providencia y, muy propio de su carácter, fue ella misma la que se autoproclamó como carta presidencial. Su nombre ya estuvo entre las alternativas de la última elección en la que participó la ex Presidenta Michelle Bachelet. Fue precisamente la ex Mandataria quien la derrotó en las urnas en una elección inédita que definía la carrera presidencial entre dos mujeres. Ella, quien también es militante de la UDI, se ha mostrado disponible para competir en una primaria con su compañero de partido, Joaquín Lavín.

Sebastián Sichel

El ex ministro y ex presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel

Para muchos, Sichel representa a la nueva camada de políticos chilenos. Es un hombre que en general ha estado más ligado al mundo privado. Su incursión política se dio de la mano del ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velásco. Este, que fundó el partido Ciudadanos, lo reclutó como militante. Desde esa tienda, Sichel comenzó a ocupar cargos ligados al gobierno de Sebastián Piñera. Más tarde, se convirtió en ministro de Desarrollo y Previsión Social y, tras el penúltimo ajuste de gabinete, salió del Palacio para instalarse en la gerencia de Banco Estado. Su renuncia a este último cargo, lo deja disponible para el diseño de su carrera al sillón presidencial de Chile.

Daniel Jadue

Daniel Jadue, militante del Partido Comunista de Chile, actual alcalde de Recoleta

Según la última encuesta Cadem, publicada este lunes, Jadue es el que ocupa el primer lugar de las preferencias con un 7% . Está ubicado sobre Joaquín Lavín y Evelyn Matthei. Sociólogo y actual alcalde de la popular comuna de Recoleta de la capital chilena. Es militante del Partido Comunista (PC), y según sus críticos, este es su principal talón de Aquiles. El líder comunal, comenzó a alzarse como presidenciable tras anuncios innovadores en su mandato edilicio, como la creación de la farmacia popular, la óptica popular, la inmobiliaria popular y la universidad abierta de Recoleta. Todas iniciativas gratuitas para los vecinos de su comuna. En los últimos días el anuncio del Frente Amplio (FA) de aliarse electoralmente al PC, hace suponer que probablemente, Daniel Jadue, cuente con el apoyo de este conglomerado en sus aspiraciones presidenciales.

Pamela Jiles

La periodista Pamela Jiles aparece en las encuestas como presidenciable. En sus declaraciones ha dicho: "soy capaz de ganarle a todos"

La periodista no tiene larga data política. Llegó a convertirse en diputada en la última elección parlamentaria de noviembre de 2017. Militante del Partido Humanista (PH) desde antes que ocupara un escaño en la Cámara, Jiles se ha caracterizado por ser de declaraciones punzantes y polémicas. Fue periodista investigadora de un consagrado programa de TV, Informe Especial. Luego, panelista de programas de farándula donde, ella misma advierte, se conectó con más con el público. Ha sido una de las más insignes propulsoras de los proyectos de retiro anticipado de fondos de las AFP en Chile, lo que le ha significado subir en las encuestas.

Francisco Vidal

El ministro vocero de gobierno Francisco Vidal, ahora anunció su disponibilidad para ser candidato a Presidente de Chile

Hombre de larga experiencia política. Histórico de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría. Fue ministro de Defensa del ex Presidente Ricardo Lagos, aunque su cargo más recordado es el de vocero de Gobierno, lugar que también desarrolló en el mandato de Bachelet. Por estos días está dedicado a la academia, aunque se ha convertido en un asiduo visitante de programas de televisión de tipo matinal, a donde es invitado permanentemente para dar su opinión sobre temas políticos.

Heraldo Muñoz

Heraldo Muñoz presidente del Partido por la Democracia PPD

Ex canciller, actual presidente del Partido por la Democracia (PPD). Hizo su anuncio como “disponible” para ser candidato a Presidente de Chile. Su nombre, sin embargo, no es de los que aparece en encuestas o sondeos. Desde su rol de líder del PPD, le tocó participar en las decisiones de la configuración del acuerdo por la paz firmado por distintos sectores políticos de Chile, para el inicio del Proceso Constituyente en noviembre de 2019.

En cuanto a los resultados más finos. Según el último reporte de la encuestadora ya mencionada, Cadem, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue se posicionó en el primer lugar de las preferencias presidenciales con un 7% de las menciones, correspondiente a la segunda semana de diciembre.

Le sigue su par de Las Condes y Providencia, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, respectivamente, ambos con un 6%.

Frente a las expectativas de “quién cree que será la o el próximo presidente de Chile”, Lavín es el que lidera la nómina con un 17% y luego aparece Jadue con un 9% de las respuestas. Más atrás está la diputada Pamela Jiles con un 5%.

El listado lo cierra Matthei con un 3% y la expresidenta y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con un 2%.

SEGUIR LEYENDO

El ministro de Defensa de Chile deja el cargo para preparar carrera presidencial