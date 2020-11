El Gobierno de Chile impulsa que los estudiantes regresen a clases en el verano

Polémica por idea del Ministerio de Educación de Chile que plantea la posibilidad de que los estudiantes concurran a las aulas en verano (FERNANDO LAVOZ/AGENCIAUNO)

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que evalúa comenzar las clases “un poco antes” en 2021, iniciativa que a juicio del colegio de Profesores de Chile “refleja una tozudez”. La polémica se instala mientras el Gobierno insiste en la necesidad de retomar las clases presenciales del 2020

La pérdida de contenidos y atraso académico de los estudiantes sería la principal razón para adelantar el regreso a clases el próximo año en el país andino. Una iniciativa que propondría el ingreso de los alumnos para las primeras semanas de febrero de 2021, aún en época de verano y fecha que para los profesores no da garantía de seguridad por aún presente la amenaza de contagio de COVID-19.

El argumento del Colegio de Profesores de Chile indica que la gente no cree en el Gobierno y que estudian presentar un reclamo formal contra la directora de Unesco, por no seguir las políticas del organismo internacional, al participar de una mesa de trabajo para el retorno sin la participación de las comunidades escolares. Lo último, a raíz de que la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), señaló que “en este tema, el papel de la Unesco en todo el mundo y en Chile es contribuir al diálogo con orientaciones técnicas para que los sistemas educativos abran sus escuelas para el aprendizaje presencial cuando las condiciones sanitarias lo permitan tras los cierres generalizados debido a la pandemia”.

La colaboración, fue interpretada por el ministerio de Educación de Chile, como un “vamos” para plantearse en la necesidad de retornar a clases presenciales. Además, para el ministro Figueroa, se debe seguir el ejemplo de los países del hemisferio norte, que pese a los rebrotes de COVID-19 han mantenido abiertas las escuelas, asegurando que todos los colegios del país cumplen con los mínimo que establece el plan de reapertura del ministerio de Salud. “Tenemos que poner la reapertura de las escuelas como un objetivo siguiendo el ejemplo de los países del hemisferio norte, como viviendo rebrotes del COVID han optado por una serie de nuevas medidas restrictivas pero manteniendo siempre las escuelas abiertas”, sostuvo.

Según el informe de la última Encuesta Ipsos y Educación 2020, el 81% de los apoderados no enviaría a sus hijos al colegio hasta que haya una vacuna disponible. Ante estos antecedentes, Mario Aguilar, el representante del Colegio de Profesores, señaló que la falta de respaldo de las comunidades al llamado del ministro de Educación, se debe a que a la gente no cree en la información sobre las condiciones que se supone, los colegios cumplen. “Ocurre que la gente no les tiene confianza, ese es el problema de fondo señor ministro, señor subsecretario, señor Presidente de la República. ¿Cómo es posible que conformen una comisión sin que estén los directamente incumbentes?. Hay abogados, economistas, investigadores. Gente que no tiene ninguna relación con los colegios, por eso que esta campaña en la que ustedes están empeñados de forzar el retorno no les funciona”, aseguró.

A la discusión, que se ha mantenido desde el mes de abril de 2020 la primera vez que el ministro propuso como regreso a clases presenciales durante la pandemia, ahora suma la polémica sobre el inicio del periodo académico 2021, que se propondría, para el próximo mes de febrero. El mismo ministro, se refirió a la posibilidad de concretar el retorno anticipado para el 2021. “Aquí no hay que descartar ningún tipo de medida que pueda ir en directo beneficio de los estudiantes el próximo año. Al principio va a haber que destinar muchos esfuerzos al reforzamiento y a la nivelación”, afirmó Figueroa, para añadir que “esto se va a anunciar en su debido tiempo de manera oportuna. Requiere un trabajo, además, con una serie de comunidades educativas, por lo tanto no es algo que pueda llegar y anunciarse sin ese trabajo previamente terminado”, aseveró.

