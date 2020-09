Quién es Carolina Cosse, la nueva intendente de Montevideo que viene del Partido Comunista

Carolina Cosse ganó las elecciones del domingo y se proclamó intendenta de Montevideo

Carolina Cosse se convirtió en la segunda mujer en alcanzar la Intendencia de Montevideo, tras imponerse en las elecciones departamentales y municipales desarrolladas el domingo en Uruguay. Con su victoria, la capital del país se mantiene como un bastión de la izquierda uruguaya, ya que el Frente Amplio (FA) gobernará allí por séptima vez consecutiva desde 1990.

Con el 50,7% de los votos, la que fuera ministra de Industria, Energía y Minería entre 2015 y 2019 consiguió imponerse por sobre la coalición de la alianza multicolor que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia. Dentro de la interna, que suma los votos de los partidos para consagrar al ganador, Cosse logró la mayor cantidad de apoyo de entre los tres candidatos de la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020. Obtuvo el 21 por ciento de los votos. Detrás se ubicaron sus correligionarios Álvaro Villar (16,5 por ciento) y Daniel Martínez (12,5 por ciento).

Cosse comenzó a militar a principios de los 80 en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Si bien hoy integra las filas del Frente Amplio, para ganar la elección del fin de semana llegó a un acuerdo con el Partido Comunista. Esa alianza le granjeó críticas dentro del espectro político uruguayo, que puso el foco en el historial autoritario que ha tenido el comunismo en países como Cuba o China.

“Claro para que las posibles especulaciones terminen: Carolina Cosse Garrido está sostenida y financiada por el aparato del Partido Comunista del Uruguay, por lo que sus aseveraciones y acciones están y estarán dirigidas a la destrucción del Estado democrático y republicano”, dijo la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, en su cuenta de Twitter en la semana previa a los comicios.

Pese a su militancia, la vida política le llegó tarde. Hasta principios de este siglo se desempeñó principalmente fuera del sector público.

En 2006, mientras se encontraba trabajando en el exterior, recibió un llamado de Julio Batistoni, ex director de planificación de la Intendencia de Montevideo e histórico miembro del MLN-Tupamaros y del Movimiento de Participación Popular (MPP). Según relata el diario El País. En ese entonces fue contratada para resolver un problema técnico.

La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, y el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, mantuvieron un encuentro este lunes tras las elecciones del domingo (EFE)

Ya por esos años fue cada vez más estrecha su relación con el MPP. Incluso mantuvo lazos con el ex presidente José Mujica y su mujer, la ex vicepresidente Lucía Topolansky, a quien agradeció especialmente en su discurso de este domingo. A “Pepe” Mujica, histórica figura de la izquierda uruguaya, en cambio, no lo nombró.

En 2010, con la llegada de Mujica al poder, Cosse se convirtió en la presidenta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Desde entonces siempre tuvo la confianza del Frente Amplio.

Durante la presidencia de Tabaré Vázquez se desempeñó como ministra de Industria. El año pasado, meses antes de comenzar la campaña presidencial renunció al cargo para lanzarse como precandidata a jefe de Estado por el Frente Amplio. Era la primera vez que se postulaba como candidata. Perdió la interna con Daniel Martínez, quien luego cayó en los comicios generales con el actual jefe de Estado de Uruguay.

Carolina Cosse comenzó su militancia política en el Partido Comunista;s si bien después pasó al Frente Amplio, siempre mantuvo estrecho vínculos con el Partido Comunista y el Socialista (@FotosCC)

“La política siempre vivió en mi casa”

En una entrevista concedida al Partido Socialista de Uruguay, Cosse contó que tanto su abuelo como su padre fueron militantes del Partido Comunista. En la época de la dictadura (1973-1985) su padre se exilió del país.

Consultada por el apoyo que recibió por parte del socialismo, sostuvo que fue “un honor inexplicable”: “Es un partido de más de 100 años, de izquierda, fundacional del Frente Amplio”. Del mismo modo se expresó a principio de año cuando visitó el local de la seccional 20 del Partido Comunista, donde fue recibida luego de que el espacio expresara el respaldo a su candidatura.

Cosse ilustró una vez más su vínculo con el Partido Comunista en mayo del año pasado cuando, durante la campaña presidencial, se detuvo en medio de una visita a la ciudad de Treinta y Tres en la plaza “21 de septiembre de 1920”. El nombre del espacio público responde a la fecha en la que fue fundado el Partido Comunista de Uruguay. Allí hay un monumento que cuenta con el símbolo de la Hoz y el Martillo en color rojo y una placa de bronce con los nombres de los 15 fundadores del PCU de dicha ciudad.

“En este día de campaña en Treinta y Tres me detengo unos instantes en este homenaje a los imprescindibles de siempre”, publicó por esos días en sus redes sociales.

Al igual que José Mujica y Tabaré Vázquez, Carolina Cosse siempre se ha mostrado imparcial ante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela

Consideraciones sobre la situación de Venezuela

Afín a su ideología, y en línea con la tendencia que ha mostrado el Frente Amplio durante sus años de gobierno, Cosse nunca se ha manifestado en contra de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante la campaña presidencial del año pasado se distanció por ejemplo de Daniel Martínez, quien remarcó que el país caribeño vive bajo un régimen dictatorial. Indicó, en contraste, que se trata de una “democracia herida”.

Aunque sostuvo que lo que están viviendo los venezolanos es un “drama”, y calificó de “lapidario” el informe de Michelle Bachelet sobre la crisis del país, la flamante intendenta de Montevideo no ha mostrado una postura firme ante los atropellos del régimen chavista. “Nosotros no podemos no ser sensibles ante la situación que está viviendo Venezuela, pero no podemos renunciar al principio de no intervención”, dijo meses atrás.

