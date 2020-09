El ex presidente uruguayo José Mujica anunció que deja la política

El expresidente de Uruguay José Mujica. EFE/Raúl Martínez/Archivo

El ex presidente uruguayo José Mujica (2010-2015) confirmó este domingo, al acudir a su centro de votación para las elecciones departamentales y municipales, que dejará en breve su escaño de senador por edad y por cuestiones de salud.

“Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, indicó a la prensa el senador del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, en los momentos previos a emitir su voto.

Pese a que él mismo había insinuado en alguna ocasión que dejaría el Senado en octubre -para el que consiguió un escaño en las elecciones de 2019-, este domingo comentó que si puede lo va “a dejar antes”.

“Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”, argumentó Mujica, quien en mayo pasado cumplió 85 años.

El exmandatario, que ha hecho campaña apoyando a uno de los tres candidatos del FA a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, concedió una especial relevancia a las elecciones locales que se celebran este domingo.

“Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales”, señaló.

Los uruguayos eligen a sus intendentes

Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados a votar en 7 130 centros de votación que abrieron sus puertas este domingo en Uruguay para elegir a los gobernantes de sus 19 departamentos (provincias) y 125 municipios para el período 2020-2025.

Sin duda, las elecciones están marcadas por la emergencia sanitaria que vive Uruguay desde el 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19 en el país suramericano. Estos comicios estaban programados para el 10 de mayo, pero, para evitar más contagios en un día de posibles aglomeraciones, se decidió su aplazamiento hasta septiembre.

Según explicó a Efe el vicepresidente de la Corte Electoral uruguaya, Wilfredo Penco, tras un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se aprobó un protocolo sanitario con variantes en la modalidad tradicional del voto. Un “funcionario facilitador” estará encargado de “hacer respetar y cumplir” los protocolos sanitarios en cada centro de votación y, por ejemplo, “dispondrá de tapabocas” para ofrecer a quienes no lo lleven y ayudará a ordenar las filas para evitar las aglomeraciones.

La jornada se extenderá desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) hasta las 19.30 (22.30 GMT), el “horario más largo en América Latina”, dijo el vicepresidente de la Corte Electoral, para que “se desarrolle con la mayor confianza y seguridad”.

Además de las habituales recomendaciones de distancia y uso de alcohol en gel, la web de la Corte recuerda que el votante mostrará su credencial pero no la entregará y que el sobre no debe cerrarse con saliva.

Con vistas a estas elecciones las autoridades uruguayas estiman la llegada de ciudadanos residentes en el exterior, principalmente Argentina y Brasil, para ejercer su derecho al voto. En ese sentido, el Gobierno estableció la obligatoriedad de presentación de un resultado negativo del test de detección del virus SARS-CoV-2 hecho en el país de origen con no más de 3 días de antelación y, de no tenerlo, podrá hacerse al llegar a Uruguay.

En un comunicado difundido recientemente por Presidencia, el director general de Salud, Miguel Asqueta, afirmó que quienes permanezcan en el país más de 4 días deberán hacerse una nueva prueba el quinto día.

Además, detalló que al ingresar a Uruguay la persona deberá cumplir con una cuarentena técnica, que incluye la declaración de número de teléfono y domicilio, que solo podrá abandonarse al momento de concurrir a emitir el voto. “No deberá recibir visitas ni participar de reuniones familiares y se evitará todo contacto social. El que viene a votar viene exclusivamente a eso”, aseveró.

LA CONTIENDA POLÍTICA

Las elecciones celebradas en mayo de 2015 dieron la victoria en 12 departamentos al Partido Nacional (PN, centroderecha), el del actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; en 6 al Frente Amplio (FA, izquierda); y en 1 al Partido Colorado (PC, centroderecha).

El departamento capitalino, Montevideo, lleva 30 años en manos de la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y, aunque la oposición se alió para presentar una candidata única, Laura Raffo, parece que Carolina Cosse -con ventaja en las encuestas-, Daniel Martínez o Álvaro Villar regirán hasta 2025.

En el resto no parece que haya demasiadas sorpresas, aunque en Tacuarembó (norte-centro del país) podría irrumpir con fuerza Cabildo Abierto (CA, derecha), uno de los socios del Gobierno nacional.

Con información de EFE

