Mauricio Claver-Carone, la línea que trazó en América Latina y el futuro del BID

Mauricio Claver-Carone, candidato de Estados Unidos a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, en una foto de archivo (EFE)

El tono elegido por Mauricio Claver-Carone sorprendió. El asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental fue contundente: habló de “intento de secuestro” de las elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se deberán realizar los países miembros -en forma remota- entre el 12 y el 13 de septiembre próximos. El candidato de la Casa Blanca en presidir el organismo de crédito señaló que era el gobierno de Alberto Fernández el que encabezaba esa cruzada contra su postulación.

Desde el círculo estrecho de Claver-Carone, sin embargo, no se sorprendieron por las palabras elegidas por el hombre nacido en Florida. Fueron seleccionadas detenidamente. “¿Duro? ¿Por qué duro? No fue duro, marcó una línea”, dijo a Infobae un colaborador del asesor de Donald Trump para los asuntos de América Latina. “Los que están del otro lado de la línea son los que quieren cambiar las reglas de juego, países donde no hay seguridad jurídica”, agregó.

Esas “reglas de juego” a las que hacen referencia desde el equipo que acerca propuestas a Claver-Carone son a las que se aferró el candidato al BID norteamericano, el primero de aquella nacionalidad desde la creación del ente crediticio, en 1959 en Washington. En 10 de marzo pasado se dispuso aplazar la Asamblea Anual del banco para la primera quincena de septiembre. En ella se votaría nuevos candidatos a comandarlo.

El 27 de julio, la secretaría del BID abrió el proceso de candidaturas. Fue en ese momento cuando la Casa Blanca causó asombro en los demás países de la región al postular al experto en América Latina y ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo sobre el que mantiene conversaciones aún hoy. Pese al cimbronazo que representó el nombramiento, sólo Brasil tenía un candidato a quien el gobierno de Jair Bolsonaro prefirió sacar de la carrera.

En aquella asamblea de marzo, también se acordó que en la siguiente sesión se votarían nuevas autoridades y que se haría de forma digital, por plataforma de videoconferencia. De esta forma, “nadie tendría la excusa de un vuelo perdido que no llegó a tiempo a Washington”. Todavía el nombre de Claver-Carone no figuraba.

En el círculo asesor del abogado de Florida consideran que intentar ahora mover la fecha eleccionaria es una jugada desleal y que marcará dónde está cada uno de los jugadores. Es por eso que confían que algunos de los países que se oponen al hombre de Trump lo harán sólo de forma verbal, es decir, no participarán del boicot que sospechan trama la Argentina.

Mauricio Claver Carone acusó a la Argentinia de intentar "secuestrar" las elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad para la que se postula como presidente (Prensa Mauricio Claver-Carone)

Igualmente, esa “obstaculización” de los comicios que denunció hoy el funcionario del Departamento de Estado no prosperaría, de acuerdo a los cálculos que hacen a su lado. “Saben que no pueden ganar. Entonces piensan que pueden bloquear el quórum”, explican en off the record. Ese quórum es fundamental y requiere del 75 por ciento de los gobernadores del BID para que la asamblea anual pueda realizarse.

Algunos países, como la Argentina, tienen mayor representatividad dentro del organismo. Pero otros, en cambio, son peso pluma al momento de mostrar guantes. “Necesitan el 25 por ciento, y entre Argentina, México, Chile, Costa Rica y Nicaragua sólo reúnen el 22,68%. Esto es si todos esos países decide no presentarse ante la asamblea, cosa que creemos que no pasará. No todos estarían de acuerdo en bloquear el quórum”, remarcan.

Europa ya expuso su dudas, preguntó Infobae. “La Unión Europea no vota. Sólo lo hacen algunos países y de forma individual”, dicen cerca de Claver-Carone. Están confiados en que las naciones más desarrolladas e instituciones más sólidas cumplen con las reglas y no se arriesgarían a que los Estados Unidos responda de igual forma en futuras reuniones en otros organismos multilaterales. “Esa línea no la cruzan”.

Chile fue uno de los primeros en responder a la conferencia de prensa. Fue por medio de su canciller, Andrés Allamand, quien calificó de “agresivas” las palabras del diplomático norteamericano. La postura de Santiago sorprendió a algunos en el continente. Creen que el gobierno de Sebastián Piñera intenta crear una agenda más progresista y conformar a una parte importante de la sociedad chilena, cansada de sus políticas erráticas en materia social. Andrés Manuel López Obrador, es otro caso similar, aunque mantiene excelentes relaciones con la Casa Blanca. Sin embargo, confían en que ninguno de los dos estados boicoteará la reunión del 12 de septiembre.

