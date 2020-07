Un estudio brasileño determinó que el tratamiento de hidroxicloroquina y azitromicina en pacientes con coronavirus no es eficiente

Un nuevo estudio determine que el uso de hidroxicloroquina no es eficiente en pacientes con coronavirus (REUTERS/George Frey/File Photo)

Las autoridades sanitarias siguen en busca de una vacuna o un tratamiento para pacientes con coronavirus. Pese a la polémica que provocó su recomendación por parte de algunos científicos, la hidroxicloroquina es una de las drogas que más se mencionó como opción para tratar a personas infectadas con la Covid-19. Sin embargo, este jueves un nuevo estudio realizado en Brasil determinó que no es eficiente el uso de hidroxicloroquina y azitromicina en casos “leves a moderados”.

“Entre los pacientes hospitalizados con Covid-19 de leve a moderado, el uso de hidroxicloroquina, sola o con azitromicina, no mejoró el estado clínico a los 15 días en comparación con el cuidado estándar” , señala el estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Por el contrario, los pacientes seguían teniendo efectos cardíacos y hepáticos adversos.

Según el análisis, en estos pacientes se presentó una mayor frecuencia de alteración de los exámenes de electrocardiograma y en los exámenes que pueden representar las lesiones hepáticas.

Los especialistas indicaron que se llevó a cabo “un ensayo multicéntrico, aleatorio, abierto, de tres grupos”, que involucró a pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de Covid-19, con una media de 50 años de edad. Las investigaciones se realizaron en 55 hospitales públicos y privados de Brasil.

El estudio se realizó en 55 hospitales públicos y privados de Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

Los pacientes fueron asignados al azar para recibir “cuidado estándar, cuidado estándar más hidroxicloroquina en una dosis de 400 mg dos veces al día, o el cuidado estándar más hidroxicloroquina en una dosis de 400 mg dos veces al día más azitromicina en una dosis de 500 mg una vez al día durante 7 días”.

“Nuestro ensayo incluyó pacientes con Covid-19 leve a moderado que no recibían más de 4 litros por minuto de oxígeno suplementario. La hidroxicloroquina se administró relativamente temprano después del inicio de los síntomas (mediana, 7 días), que es más temprano que el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento en un ensayo de tratamiento con remdesivir para Covid-19”.

El resultado principal del tratamiento era el estado clínico a los 15 días, evaluado con el uso de una escala ordinal de siete niveles (con niveles que van de uno a siete y puntuaciones más altas que indican una condición peor).

Un total de 667 pacientes se sometieron a la prueba. De esos, 504 tenían diagnóstico confirmado de Covid-19. “En comparación con la atención estándar, las probabilidades proporcionales de tener una mayor puntuación en el la escala ordinal de siete puntos a los 15 días no se vio afectada por la hidroxicloroquina sola, o hidroxicloroquina más azitromicina”.

“La hidroxicloroquina tiene un antiviral in vitro y, en asociación con la azitromicina, se sugirió que disminuyera la carga viral de SARS-CoV-2. En la base de estas pruebas, la hidroxicloroquina más azitromicina ha sido utilizada por algunos profesionales para tratar a pacientes con Covid-19. Además, algunos organismos nacionales de reglamentación han autorizado el uso de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con esta enfermedad. Sin embargo, los estudios de observación han sugerido que no hay efectos beneficiosos en los pacientes”, remarca el estudio.

Una vez más, esta investigación contradice las recomendaciones del presidente Jair Bolsonaro, quien ha sido un férreo defensor del uso de hidroxicloroquina para pacientes con Covid-19.

En el país, la hidroxicloroquina se recomendó formalmente por el Ministerio de Salud desde el 25 de marzo de 2020 para casos graves y desde el 20 de mayo de 2020 para casos leves.

En marzo el gobierno brasileño aprobó el uso de hidroxicloroquina en pacientes con Covid-19 (REUTERS/Adriano Machado)

Esto, pese a que en abril en Brasil detuvieron un ensayo con esa droga antes de tiempo tras la muerte de 11 pacientes. En el estudio, que fue patrocinado por el estado brasileño y sus resultados preliminares fueron publicados en el portal científico medRxiv, participaron 81 pacientes hospitalizados en la ciudad de Manaos. Cerca de la mitad de las personas sometidas al tratamiento recibieron una dosis de 450 miligramos de cloroquina dos veces al día durante cinco días. Al resto, en tanto, se les prescribió una dosis mayor de 600 miligramos durante 10 días. A los tres días, los científicos comenzaron a notar arritmias cardíacas en los pacientes que tomaban la dosis más alta. Al sexto día de ensayo, 11 pacientes murieron, lo que llevó a los investigadores a terminar inmediatamente las pruebas.

El estudio publicado este jueves, en tanto, fue realizado por la Coalición Covid-19, conformada por el Hospital Israelita Albert Einstein, HCor, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, BP – La Beneficencia Portuguesa de São Paulo, el Brazilian Clinical Research Institute (BCRI) y la Red Brasileña de Investigación en Terapia Intensiva (BRICNet).

Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia, y el segundo en todo el mundo. El miércoles registró un nuevo récord diario de casos de coronavirus, al reportar 67.860 nuevos infectados, alcanzando los 2.227.514. El número de muertos, en tanto, asciende a 82.771.

Un informe publicado por el Imperial College de Londres y citado por el periódico O Globo advierte que el brote de coronavirus está “fuera de control”.

