Murió a los 83 años el ex guerrillero sandinista Edén Pastora, el “Comandante Cero”

Edén Pastora. Foto Oscar Navarrete

El ex guerrillero Edén Pastora, el mítico “Comandante Cero”, falleció este martes a los 83 años por complicaciones de salud, según informaron medios locales.

El ex guerrillero primero sandinista y luego antisandinista murió a las 02.00 hora local (08.00 GMT) tras ocho días en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, en Managua.

Conocido también como “Comandante Cero”, Pastora murió como consecuencia de complicaciones de salud derivadas por una supuesta bronconeumonía, en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, aunque aparentemente sin vínculo alguno con la enfermedad.

Así lo había confirmado la semana pasada su esposa, Yolanda Torres, al diario La Prensa, aclarando que no era la primera ves que su esposo sufría de bronconeumonía.

El veterano guerrillero Edén Pastora, cuando áun trabajaba para el gobierno de Daniel Ortega. Foto Oscar Navarrete

Pastora pasó a la historia de centroamérica al liderar, en 1978, el comando que secuestró a un grupo de congresistas en el Palacio Nacional y obligar a Anastasio Somoza a hacer concesiones al movimiento guerrillero Frente Sandinista.

Tras el triunfo de la Revolución Sandinista fue reconocido con el título de “comandante guerrillero” y el grado militar de comandante de brigada en el Ejército Popular Sandinista y ocupó por un tiempo el cargo de viceministro de Defensa y Jefe Nacional de las Milicias Populares Sandinistas.

Sin embargo, tras ello rompió con el Frente Sandinista y fundó en el exilio en Costa Rica el grupo antifrentista ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática).

En la década del 90, sin embargo, el Comandante Cero regresó a Nicaragua y se reconcilió con Daniel Ortega, quien lo mantuvo hasta al final en lugares clave de su Gobierno.

Pastora negó que existan presos políticos, insistió en que en Nicaragua se vive en democracia y que Ortega ganaría cómodamente las elecciones

Durante su regreso al Gobierno de nicaragua, estuvo a cargo del dragado del Río San Juan, que terminó con un diferendo diplomático en la Corte Internacional de La Haya.

Más tarde, durante la ola de protestas contra el Gobierno de Ortega, se convirtió en un férreo defensor del régimen, negó la existencia de presos políticos y de los asesinados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones opositoras.

En una entrevista de mayo del 2019 con Infobae, Pastora afirmó:

-¿Qué necesita usted para llamarle dictadura a este gobierno? Porque primero pidió evidencias. Hay evidencias pero esas evidencias no valen para usted.

-Si Almagro que estaba dialogando, preparando condiciones para las futuras elecciones, no lo hubiera dejado el gobierno, si el gobierno sacara tanques a la calle, si sacara una aviación, si bombardeara barrios, si siguiera matando a unos y otros, exiliados y mas exiliados, y 45 años de gobierno y se sustituye uno a otro, yo le llamo dictadura. Pero en este gobierno no. Yo no me explico cómo un intelectual, con capacidad académica, cultural, puede combatir a este gobierno que ha hecho lo que ningún gobierno en Nicaragua ha hecho. Y difícilmente habrá un presidente que haga lo que ha hecho este gobierno. Nadie habla de salud, de vivienda, de educación, de carreteras… ¡Destruyeron la economía!".

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

