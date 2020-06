Chile reportó 19 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas con un nuevo método de conteo: “No debe interpretarse como una tendencia a la baja”

Vista de las notas tomadas por el personal médico del Hospital Militar en la puerta de la habitación de un paciente con COVID-19 que permanece entubado, el 2 de junio de 2020, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, dio a conocer un nuevo parte sobre la cantidad de muertos y contagiados por coronavirus en el país. En las últimas 24 horas, se registraron 19 fallecimientos y una ligera baja en los contagios: 3.913 .

El funcionario del gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que las cifras “no deben interpretarse como una tendencia a la baja”, dado que se puso en marcha la nueva metodología de conteo.

Al respecto, el ministro de Ciencias, Andrés Couve, sostuvo que el nuevo sistema de información es “más preciso y ordenado” en cuanto al conteo de decesos por Covid-19 y recalcó que “está en construcción”.

“Se entrega un número de fallecimientos diario, el que no corresponde a las últimas 24 horas, sino a la fecha de su fallecimiento que permite una trazabilidad de las personas en el tiempo”, detalló Couve.

Por su parte, Mañalich expresó que el último día se reportaron 3.913 contagios nuevos, de los cuales 326 son asintomáticos y 3.587 presentaron sintomatología. También se contaron 23.115 casos activos y 142.759 personas con el virus desde el inicio de la pandemia.

Santiago de Chile, el principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, comenzó este lunes su cuarta semana consecutiva de cuarentena total , una medida que afecta a 7 de los 18 millones de habitantes del país.

“Independientemente de que la tendencia en la mayoría de las comunas (barrios) de la región metropolitana se ve favorable (...) también es cierto que los números de personas afectadas siguen siendo muy altas”, explicó Mañalich ayer.

La megacuarentena había sido rechazada reiteradamente por el Gobierno, que apostó al inicio de la crisis por aislar solo a las comunas con más contagios y que se vio obligado a decretarla tras un explosivo aumento de casos a principios de mayo.

El confinamiento en la capital se extenderá al menos hasta el 12 de junio, aunque no se descartan nuevas prórrogas debido a que el virus parece no remitir y a que la cuarentena no se está cumpliendo.

Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), la movilidad en la capital se ha reducido solo un 30 %.

Chile, que más de 700.000 exámenes, es uno de los países que más pruebas PCR realiza en la región, se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.

