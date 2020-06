Alerta en Uruguay: atacaron a balazos la base naval donde asesinaron a los tres infantes de marina

Policías en el lugar del hecho el domingo pasado

Dos intrusos intentaron ingresar este sábado alrededor de la 01:30 de la madrugada al puesto de control de la antena ubicado en el Cerro, Montevideo, lugar donde fueron asesinados tres infantes de marina el pasado domingo.

Según informó el periódico El País, que citó fuentes del Ministerio de Defensa de Uruguay, el hecho sucedió en el mismo sitio del triple crimen ocurrido apenas seis días atrás . Luego del homicidio de los tres jóvenes, la seguridad del predio fue reforzada con un efectivo más: en total ahora son cuatro personas las que custodian armadas con fusiles.

De acuerdo a lo que reconstruyó el periódico citado, la guardia repelió a los intrusos con disparos al aire y nadie resultó herido .

Hasta el momento, dos versiones contradictorias de los hechos. Por un lado, fuentes de Prefectura afirmaron que los individuos, que aún no fueron identificados, no poseían armas. Pero la Policía dio una información diferente, dado que indicó que efectivamente hubo un intercambio de disparos con los delincuentes y que se realizaron un total de once detonaciones de advertencia para que los intrusos se retiren del lugar.

Dos intrusos intentaron ingresar al puesto de control de la antena ubicado en el Cerro, Montevideo, lugar donde fueron asesinados tres infantes de marina el pasado domingo (@cdcamy)

El País también consignó que los efectivos de la Armada manifestaron que varios minutos antes habían observado una camioneta Fiat que había estado estacionada frente al predio y que varios desconocidos andaban rondando el predio, “los cuales se manejaban por silbidos”. Al darles la voz de alto por parte de los marineros, no se detuvieron, por los que se procedió a efectuar los disparos de advertencia.

Este hecho sucede a menos de una semana del triple asesinato a los infantes. El domingo pasado, los marineros de primera Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez, de 22, 25 y 31 años, respectivamente, murieron por disparos.

La hipótesis con la que trabaja la Fiscalía es la de que un ex funcionario de la Armada atacó a quienes fueron sus compañeros hasta marzo con el móvil del “hurto de armas”. Eso explicaría que el acceso del atacante al lugar fuera sin violencia, ya que él conocía “a la perfección” tanto el espacio de la guardia como “la operativa de seguridad” que desarrollaban las tres víctimas, dijo la fiscal.

Los tres infantes de marina asesinados

Según la teoría de los investigadores, el atacante sustrajo el arma de un militar que descansaba, mientras sus dos compañeros llevaban adelante el servicio de guardia “porque se rotaban los turnos”, algo que, como explicó, “solo una persona que sabe la operativa sabe eso”.

Morales confirmó que “todos recibieron varios impactos y murieron a consecuencia de las heridas recibidas”.

El mismo día en que ocurrieron los hechos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, emitió un mensaje en el que remarcó que el Estado iba “a combatir, a perseguir y a capturar” a él o los autores del hecho.

“No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad, lo hemos repetido una y mil veces y desde el Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y aquellos que habiten nuestro país”, apuntó el presidente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La Policía uruguaya halló las pistolas con las que asesinaron a los tres infantes de marina

Quiénes eran los infantes de marina masacrados en Montevideo

Imputaron a los detenidos por el asesinato de los tres infantes de marina en Uruguay