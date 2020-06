Quiénes eran los infantes de marina masacrados en Montevideo

Alan Rodríguez (31 años), Alex Guillenea (25 años) y Juan Manuel Escobar (22 años), los infantes asesinados en Montevideo

La hipótesis que más resuena en los investigadores parecería concluyente: el triple homicidio que conmovió este domingo a Uruguay apunta a un operativo narco que terminó con la vida de tres infantes de marina que se encontraban de guardia en el Cerro de Montevideo. Los investigadores de la Policía analizan el contenido de las imágenes capturadas por cámaras del Ministerio del Interior y de empresas privadas. Sin embargo, fuentes del caso entienden que los asesinos llegaron al lugar por el lado contrario donde están colocadas la mayoría de los dispositivos de seguridad. También llama la atención que pudieran sorprender a soldados entrenados que estaban de guardia. Dos de ellos, ejecutados con un disparo en su cabeza. El otro fue ultimado de varios balazos.

Los uniformados fueron identificados como Alan Rodríguez (31 años), Juan Manuel Escobar (22 años) y Alex Guillenea (25 años). Todos marineros de primera que custodiaban unas antenas en el Cerro de Montevideo, la zona más elevada de la capital.

El primero de ellos era proveniente de Rivera, una ciudad al norte del país en el límite con Brasil. Según el diario El País, hacía cuatro años que Rodríguez había logrado graduarse como infante de la Marina. Antes de eso su arma había sido otra: había cumplido servicio en el Ejército uruguayo. “Era su sueño”, dijo su madre al Canal 4.

Alan Rodríguez tenía 31 años. Fue ejecutado en el Cerro de Montevideo junto a otros dos camaradas de la Armada Nacional (Facebook)

Escobar, en tanto, había nacido en la capital de la nación pero creció en el Departamento de Tacuarembó, también al norte del territorio. Había iniciado su camino en la infantería hacía casi un año, en septiembre de 2019. “Ayer estabas y hoy me toca despedirte de la peor manera. Gracias por el hijo hermoso que me dejaste, siempre te voy a llevar en mi corazón. Para siempre juntos mi pequeño y gran amor", escribió en forma de despedida su madre Cecilia en Facebook.

Juan Manuel Escobar, infante de Marina asesinado en Montevideo, era el menor de las víctimas. Tenía apenas 22 años (Facebook)

También del Departamento de Rivera, Guillenea estaba casado y tenía cuatro hijos. El menor de ellos de pocos meses. En sus planes estaba mejorar su carrera militar. Para eso se había preparado para hacer el curso de cabo de segunda, dentro del personal subalterno de la Armada de Uruguay. Su padre, Francisco, fue contundente: “Los fusilaron”. En declaraciones a Canal 10 dijo no poder creer lo que estaba atravesando su familia. “No lo podían creer, está todo el mundo abatido. Hasta que lo vea, no voy a poder creer que se haya ido mi hijo”, dijo.

Alex Guillenea tenía cuatro hijos. Uno de ellos de apenas meses. Fue ejecutado junto a otros dos soldados en Montevideo (Facebook)

Los cuerpos de los tres soldados serán homenajeados en Montevideo en las primeras horas de este lunes. Luego, el Ministerio de Defensa dispondrá el traslado de los féretros a Rivera y a Tacuarembó. La Armada Nacional realiza dos veces al año giras para reclutar a uniformados en localidades todo el país. Desde hace dos décadas la búsqueda de futuros marinos se concentra en la zona norte, de donde eran las víctimas.

Si bien la ejecución de los infantes ocurrió en jurisdicción militar el caso será investigado por la fiscal de Homicidios, Mirta Morales con el auxilio de los efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior.

La titular de la acción penal no quiere, según trascendió, que el caso se contamine por el estado de ánimo reinante en la marina de guerra, institución a la que pertenecían los tres marinos ultimados de varios disparos. Al menos ocho, dos de los cuales en cada cabeza.

La fiscal tiene varias líneas de investigación sobre su mesa de trabajo. La más importante apunta al mundo de las organizaciones de narcotraficantes que operan en el territorio uruguayo. Esta línea de trabajo se divide a su vez en dos sentidos.

“El episodio violento de las últimas horas está abierto a todas las hipótesis”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou al dirigirse a la nación en cadena oficial este domingo por la noche. Según trascendió, el gobierno quiere aclarar este caso cuanto antes y que los responsables del triple crimen sean sometidos a la justicia penal competente. Más allá de este deseo principal, existe también la intención de cerrar el caso cuanto antes para evitar disipar el estado de ánimo que generó en el seno de las fuerzas armadas.

