“Oficialmente el gobierno no ha dicho que cierra fronteras. ¡Las fronteras están abiertas! Si un extranjero viene a visitar Corn Island (destino turístico), no tiene ningún problema para entrar al país. Entonces, ¿cómo nos explicamos que el gobierno de Nicaragua no deje entrar a sus connacionales? No lo entendemos”, dice Lea Montes, directora del Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua.