Sobre la tensa relación que sostiene con Bolsonaro, quien estuvo a punto de despedirlo (según reportó la prensa local), aseguró que no hay enfrentamientos y pidió que haya un discurso unificado: “No hay nadie en contra ni a favor. Nuestro adversario es el coronavirus. El Ministerio de Salud entiende la economía, pero llama por el lado del equilibrio de protección de la vida. Espero que esa validación de dos modelos diferentes de abordaje de la situación pueda ser común y que la gente pueda tener una voz única, unificada. Porque eso lleva al brasileño a una duda: no sabe si escucha al ministro de Salud, si escucha al presidente, o a quién escucha él”.