Bolsonaro le dijo al gobernador Doria que no tenía autoridad para criticarlo, dado que habría ganado las elecciones de 2018 abrazado a él. En esa videoconferencia, el jefe de Estado le dijo: “Se subió a su cabeza la posibilidad de ser presidente de Brasil. No tiene responsabilidad. No tiene altura para criticar al gobierno federal”. Luego agregó: “Si usted no pone piedras en el camino, Brasil va a despegar y conseguirá salir de la crisis. Salga del podio, gobernador”.