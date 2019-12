“Yo no voy a ir a Buenos Aires porque yo sí soy orgánica, son mis bases las que han definido que no asistamos. La gente que está allá con el hermano Evo es gente que ha hecho daño al MAS. Por decisiones erróneas de esta gente hemos terminado de esta manera. Ellos han definido no ir porque los candidatos se van a elegir en Bolivia, desde nuestras bases, en consenso”, afirmó de manera contundente Eva Copa, la presidente del Senado boliviano. La dirigente del partido de Evo Morales expresó con sus declaraciones a Página siete las fracturas que experimenta la formación del ex presidente, refugiado en Argentina.