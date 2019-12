El ministro de Justicia es el ex juez del “Lava Jato”, e intervino en la causa principal por corrupción del ex presidente Lula da Silva. Eso le ganó respeto especialmente en los sectores sociales medios y ricos de la población y así lo indica Datafolha: lo avala el 73% de los electores con salarios más altos y también lo favorecen los de ingresos medios, con un 63% de apoyo. Sólo tiene un hándicap menor entre los más pobres, donde es secundado por un 46% de los consultados. La encuesta no analiza integrantes de la oposición.