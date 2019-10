El escenario, por otro lado, podría modificarse si es que finalmente se concretara la libertad del ex presidente Lula da Silva, hoy detenido en Curitiba por el caso de un departamento en la playa de Guarujá que habría recibido de la constructora OAS. No por acaso el ex mandatario quiere que la Corte Suprema anule la sentencia de Moro que lo condenó a 9 años de prisión. Es que si ésta sigue vigente aún con él fuera de la cárcel, Lula no podrá presentarse como candidato por la ley llamada de “prontuario limpio”, que impide entrar en la carrera electoral a un individuo con condena por delitos.