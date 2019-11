“El FA tuvo un desempeño muy importante en el primer gobierno —dijo Lanzaro—. Llegó muy preparado y realmente hizo innovaciones e implementó políticas públicas significativas. Logró un compromiso político, económico y social entre sectores de clase media y media alta, con las políticas hacia los sectores populares y asalariados. En parte porque la economía estaba en un ciclo muy propicio, y en parte porque los cambios que impulsó fueron moderados. A pesar de tener mayoría parlamentaria, no fue arriesgado y no realizó reformas con dosis de agravio fuertes, como ocurrió en otros países. El segundo gobierno no llegó tan bien preparado. Mujica es un excelente predicador, pero no es un buen gobernante. Fue un periodo en el que se abrieron contenciosos mucho más intensos”.