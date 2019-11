“Vamos a seguir apoyando nuevas elecciones. Repito: no voy a ser candidato en las nuevas elecciones, y ahora por instrucción de EEUU no quieren que Evo vuelva a Bolivia. No permiten que vuelva Evo ni Álvaro, no dan salvoconducto”, fustigó el ex mandatario, quien también cargó contra Luis Almagro y la OEA, a quienes calificó de “golpistas”.