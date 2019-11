El punto que disparó la desconfianza fue uno de los 12 artículos del proyecto de norma que establece que el ex presidente Evo Morales y el ex vicepresidente Alvaro García Linera no pueden ser enjuiciados por la vía ordinaria, lo que ha sido inteprertado por políticos y analistas como la llave para que ambas ex autoridades gocen de inmunidad y el “as” que tenía guardado el MAS bajo la manga.