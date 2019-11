“El programa del Frente Amplio establece el aumento de impuestos. El esfuerzo ya lo hizo la gente, ahora le toca al gobierno. El Uruguay de crecimiento es con inversión y para ello debe haber rentabilidad”, sostuvo y acotó que no piensa en incrementar los impuestos, mientras que Martínez dijo que “el programa del Frente Amplio no mandata, hace propuestas, pero el candidato decide y yo decido que los impuestos no van a variar. Lo que sí me asombra es que se diga que en el 2004 se diga que era una panacea, donde había un millón de pobres, pero tal vez Lacalle no estaba dentro de ese millón de pobres. Por eso estoy seguro de que van a gobernar para los privilegiados”.