“A los que me piden respuestas a las ofensas, les dejo claro: no respondo ante criminales, prisioneros o liberados. Algunas personas merecen ser ignoradas”, escribió sergio Moro. Así, sin nombrarlo, el ex juez del Lava Jato, la histórica investigación judicial sobre los escándalos de corrupción en Brasil, se pronunció sobre la excarcelación de Lula.