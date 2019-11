Según la magistrada, como las apelaciones de Dirceu aún no han sido analizadas por otras instancias, no existen otros motivos para mantener al petista en prisión, ya que una antigua orden de detención había sido suspendida por el mismo Tribunal Superior Federal por un hábeas corpus presentado por su defensa. El ex ministro puede salir de la cárcel en Curitiba a finales de este viernes.