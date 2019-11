“No tengo nada que negociar con Evo Morales y su gobierno. Porque pretende endilgarle a una parte de la sociedad, a nosotros los partidos políticos, un resposabilidad que es exclusivamente suya. Le toca escoger el camino que quiera para dejar el Gobierno. No nos endilgue una negociación que no no es pertinente. Es usted quien tiene que dar una respuesta”, aseguró Carlos Mesa en un duro mensaje.