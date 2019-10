Las palabras del principal opositor a la administración de Morales se pronunciaron pocos minutos antes de que Infobae publicara que finalmente se había cancelado el recuento provisorio de sufragios y que se pasaría al definitivo, lo que podría demorar hasta una semana. Por tal motivo, hasta que los números no sean concluyentes los bolivianos no sabrán si se celebrará o no balotaje.