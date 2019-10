Además del actual mandatario de Bolivia, aspiran a la jefatura de Estado el ex presidente Carlos Mesa, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, que es el principal adversario de Morales, de acuerdo a la tendencia de la preferencia registrada en diversas encuestas. Además participan un ex vicepresidente, el opositor Víctor Hugo Cárdenas, por el partido UCS, el actual gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, por el MST, y el senador opositor Oscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No.