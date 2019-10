Hasta el mediodía circularon resultados de las actas de votación en algunos países del exterior, pero no se los puede difundir hasta el cierre de la votación en Bolivia. Se espera la difusión del sondeo de boca de urna, el conteo extraoficial parcial y el oficial del TSE desde las 20:00 (hora boliviana). Se ha cuestionado el hecho que sólo la empresa encuestadora Via Ciencia se presentó para el conteo. La fundación Jubileo criticó a las autoridades electorales porque no le permitieron ofrecer los resultados. El TSE argumentó que no cumplió requisitos técnicos y legales.